Confirmado: Beneficiarios de Estatus de Protección Temporal vuelven a recibir este beneficio en Florida

La medida corresponde a las extensiones judiciales a los beneficiarios de TPS de varios países. Shutterstock

El estado de Florida ha reanudado la emisión y renovación de licencias de conducir para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), tras varios meses de incertidumbre y restricciones. La medida se produce después de que órdenes judiciales federales bloquearan los intentos de finalizar el TPS para determinados países, lo que obligó a las autoridades estatales a restablecer este servicio esencial.

Quiénes son los beneficiarios y qué plazos tienen

De acuerdo con medios como NBC Miami, el restablecimiento aplica a nacionales de Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela que cumplan con los criterios establecidos por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV).

De acuerdo con NBC Miami, los beneficiarios de TPS de Honduras y Nicaragua podrán solicitar o renovar su licencia de conducir hasta el 18 de noviembre de 2025, mientras que los venezolanos con documentación emitida antes del 5 de febrero de 2025 mantendrán su elegibilidad hasta octubre de 2026.

La reanudación se aplica en todo el estado, pero el condado de Miami-Dade, a través de su Tax Collector, ha confirmado que sus oficinas ya están procesando las solicitudes y renovaciones, lo que representa un alivio significativo para miles de migrantes que dependen de este documento para trabajar, estudiar y realizar sus actividades cotidianas.

Este cambio responde a la obligación de acatar las órdenes judiciales que impiden la cancelación del TPS mientras continúan los litigios. Organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han celebrado la decisión, argumentando que restituye un derecho básico que había sido suspendido de forma injustificada.

Pasos y recomendaciones para evitar contratiempos

Las autoridades y expertos recomiendan a los beneficiarios de TPS que verifiquen previamente la vigencia de su estatus migratorio y reúnan toda la documentación necesaria antes de acudir a las oficinas del DMV o del Tax Collector.

Entre los documentos clave se encuentran el permiso de trabajo vigente (Employment Authorization Document) y, en algunos casos, una carta de verificación de estatus emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS).

También se aconseja programar citas con antelación para evitar largas esperas y consultar las guías actualizadas del FLHSMV, disponibles en su portal oficial. Cumplir con los plazos establecidos será crucial para mantener la vigencia de la licencia hasta que se resuelva el estatus final del TPS.