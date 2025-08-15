Putin podría querer hablar sobre el tratado START con Trump: las armas nucleares quedarían sobre la mesa

Conversación entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro al margen de la cumbre del G20 en Osaka. Kremlin

El presidente ruso Vladímir Putin, afirmó ayer en Moscú, en declaraciones televisadas que Estados Unidos está haciendo “esfuerzos sinceros” para detener la guerra en Ucrania. Señaló además que podría hablar con Donald Trump sobre el tratado START, lo que pondría de nuevo las armas nucleares en el centro de la negociación, según informó Reuters.

Putin quiere incluir el tratado START en la reunión con Trump

Frente a sus ministros y responsables de seguridad, Putin destacó que Washington realiza “esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades, detener la crisis y alcanzar acuerdos que interesen a todas las partes involucradas en este conflicto”.

Explicó que estas gestiones buscan “crear condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países, en Europa y en el mundo en su conjunto, si en las próximas etapas llegamos a acuerdos en el área de control de las armas ofensivas estratégicas”.

La cumbre entre Trump y Putin se celebrará hoy en Anchorage, Alaska, y será la primera reunión bilateral desde 2021. Los mandatarios tendrán un encuentro privado y luego una reunión de trabajo con sus delegaciones.

Lo que se sabe del tratado START y por qué las armas nucleares se meten en el debate

El tratado START es un acuerdo vigente entre Estados Unidos y Rusia que limita la cantidad de armas nucleares estratégicas. Actualmente, establece un máximo de 1.550 ojivas desplegadas por cada potencia y expira el 5 de febrero del 2026. Si no se renueva el tratado o reemplaza por uno nuevo, ambos países podrían superar la cifra de armas nucleares.

Hace unas semanas, Trump ya habría anunciado el desplazamiento de dos submarinos nucleares hacia Rusia tras las declaraciones de Dimitri Medvédev sobre un posible conflicto. El Kremlin respondió que “todos deben ser muy, muy cuidadosos” con la retórica nuclear.

"The highly anticipated meeting between myself, as President of the United States of America, and President Vladimir Putin, of Russia, will take place next Friday, August 15, 2025, in the Great State of Alaska. Further details to follow. Thank you for your attention to this… pic.twitter.com/SI3twRJayp — The White House (@WhiteHouse) August 8, 2025

En paralelo, el asesor presidencial Yuri Ushakov adelantó que en la reunión de Alaska el tema central será la guerra en Ucrania, aunque también se abordarán cuestiones de seguridad internacional y la cooperación económica entre ambos países.