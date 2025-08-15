Una pareja de influencers de viaje tiene un "devastador final" en un trágico accidente: "Están juntos para siempre"

Una pareja de influencers muy conocida en Estados Unidos y Canadá perdió la vida en un trágico accidente mientras realizaba un recorrido todoterreno en la Columbia Británica. Stacey Tourout y Matthew Yeomans eran los creadores del canal de YouTube Toyota World Runners, el cual tenía más de 200,000 seguidores.

El trágico accidente de la pareja de influencers

Conocidos como Toyota World Runners, compartían sus aventuras de viaje por todo el continente en internet. Según informó People, basados en datos de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), el hecho ocurrió el 7 de agosto en una zona remota de las montañas Purcell.

De acuerdo con el equipo de Kaslo Search and Rescue (SAR), recibieron un aviso a las 6:30 p.m. sobre un grave vuelco vehicular cerca de Silver Cup Ridge.

“Dos equipos terrestres fueron enviados de inmediato, con apoyo de un equipo en cuatrimoto y un helicóptero local para acceder rápidamente”, indicó el comunicado citado por People.

Al llegar, hallaron a una persona sin signos vitales y a otra herida y desorientada un poco más lejos del lugar del impacto. Sin embargo, aunque la persona fue estabilizada y trasladada en helicóptero al hospital de Nakusp, falleció esa misma noche.

“El acceso remoto, la gran altitud y la poca luz añadieron complejidad a una situación ya difícil. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos de los involucrados”, expresó Mark Jennings-Bates, vocero de Kaslo SAR.

“Están juntos para siempre”: la dolorosa frase de una madre

En Facebook, Colleen Tourout, madre de Stacey, escribió: “Con un dolor inimaginable, las familias informamos que los perdimos a ambos, sucumbiendo a las heridas en un accidente todoterreno el 7 de agosto de 2025 en las hermosas montañas de la Columbia Británica que tanto amaban. Por favor, manténgannos a nosotros y a ellos en sus pensamientos y oraciones mientras atravesamos este devastador final de una increíble historia de amor. Están juntos para siempre, como siempre supimos que sería”.

La pareja era originaria de Nanaimo, B.C. y se había comprometido en abril de 2024. Además, acumulaba también cerca de 74,000 seguidores en Instagram. Su último post, pocos días antes del accidente, celebraba el verano en la isla de Vancouver.