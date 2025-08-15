Duro golpe contra Donald Trump: un juez ordena que los detenidos del ICE no podrán dormir en el piso

Un juez federal de Estados Unidos dio un duro revés a la administración de Donald Trump al exigir mejoras inmediatas en las condiciones de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Manhattan. La orden surge tras una demanda presentada por un inmigrante peruano que denunció las condiciones insalubres de hacinamiento, suciedad y trato inhumano. Según informó Politico, la decisión incluye la toma de medidas urgentes sobre descanso, higiene y alimentación.

El juez ordena garantizar camas y más comidas diarias para los detenidos

El juez Lewis Kaplan estableció que, antes del 26 de agosto, todos los detenidos que pasen la noche deben tener un colchón, acceso a artículos de higiene y celdas limpias. Además, ordenó que se les ofrezca una tercera comida diaria, además de las dos habituales, y agua embotellada si lo solicitan.

También dispuso que puedan hablar con sus abogados en privado dentro de las 24 horas posteriores a su detención y reciban, en la primera hora, un aviso impreso sobre sus derechos.

Condiciones insalubres y falta de recursos básicos

Durante la audiencia, la defensa del demandante describió que entre 40 y 90 personas comparten uno o dos baños a la vista de todos, sin acceso a atención médica, duchas o cambio de ropa.

Se denunció que muchos deben dormir durante días o semanas en el suelo de concreto, con solo una manta de aluminio y sin espacio suficiente para recostarse.

El abogado del gobierno reconoció que hay algunas limitaciones en el acceso a medicamentos y que se entrega una frazada, pero no un colchón, para dormir. También admitió que las dos comidas diarias son “nutritivas”, aunque no detalló cuál es su contenido.

Kaplan cuestionó la brecha entre los estándares oficiales de ICE y la realidad descrita en los testimonios, además incluyo casos de personas menstruantes sin acceso a productos de higiene durante días.