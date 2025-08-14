Trump se siente confiado y tiembla Putin: luego de la reunión en Alaska, quiere hacer una segunda "casi inmediata"

La reunión en Alaska entre Trump y Putin será este viernes.

La próxima reunión en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, preocupa a Ucrania y a varios países europeos. La ausencia de Volodímir Zelenski genera sospechas en Kiev; sin embargo, Trump sigue asegurando que se trata de un encuentro “exploratorio” que podría llevar hacia un segundo encuentro “casi inmediato”.

Trump ya piensa en una segunda reunión “casi inmediata”

Según explicó CNN, Trump adelantó que, si el primer encuentro con Putin “sale bien”, planea organizar una segunda reunión en la que participen tanto Zelenski, Putin y él mismo.

“Hay muchas posibilidades de que tengamos una segunda reunión, más productiva que la primera”, afirmó en declaraciones citadas por CNN.

El mandatario estadounidense subrayó que “grandes cosas pueden lograrse” en Alaska y sostuvo que ese cara a cara servirá para “poner la mesa para la segunda reunión”. Incluso remarcó que le gustaría que ese nuevo encuentro ocurra “casi inmediatamente” después del viernes.

Kiev teme sobre lo que pueda pasar en Alaska sin Zelenski

La confirmación de que Zelenski quedará fuera del primer encuentro con Putin inquieta a Kiev. Mandatarios de Alemania, Francia, Italia, Polonia, Finlandia y la Comisión Europea también criticaron la exclusión, asegurando que “el camino en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”.

Asimismo, Emmanuel Macron, presidente de Francia, añadió: "Es muy importante que se logre un alto el fuego durante esta reunión en Estados Unidos y apoyamos esta iniciativa junto con un nuevo intercambio de prisioneros y la liberación de los niños (ucranianos)".

Por su parte, Trump respondió a esas críticas y defendió su postura: “Por respeto, lo llamaré primero”, dijo en referencia a Zelenski. Sin embargo, dejó en claro su incomodidad con la negativa del líder ucraniano a ceder territorio: “Me molestó un poco que Zelenski dijera: ‘Necesito aprobación constitucional para entregar territorio’. Tiene aprobación para entrar en guerra y matar a todos, pero necesita aprobación para un intercambio de tierras”.

Pero mientras Estados Unidos culmina los preparativos de la cita en Alaska, Ucrania teme que Putin intente manipular la situación a su favor y que se concreten acuerdos sin su consentimiento.