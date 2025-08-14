Alerta: el motivo por el que los inmigrantes que poseen una Green Card en Estados Unidos pueden ser deportados

En medio del plan de deportaciones masivas anunciado por el presidente Donald Trump, las personas que poseen una Green Card deben tener en cuenta que no están a salvo si no cumplen las reglas. Millones de residentes legales permanentes viven en el país y, aunque su estatus les permite trabajar y permanecer de forma indefinida, no están exentos de ser expulsados del país, ya que hay motivos por los que les pueden quitar ese derecho.

Los residentes con Green Card también pueden ser expulsados de Estados Unidos

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la residencia legal permanente es un privilegio que se mantiene solo si no se viola la ley migratoria. Según un informe de CNN, entre 2014 y 2023, el Gobierno otorgó más de 10 millones de Green Cards, incluyendo más de 1,1 millones en 2023.

La abogada de inmigración Elizabeth Uribe advirtió que una persona con este estatus no debería ser deportada, salvo que un juez de inmigración determine que perdió ese privilegio. Esto puede ocurrir si el residente comete actos que la ley considera motivo de expulsión.

Cuáles son los motivos por los que un residente legal puede perder su estatus

La Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su sección 237, establece una lista de causas por las que un extranjero que tenga o no Green Card, puede ser deportado:

Participar en el ingreso ilegal de otra persona a EE.UU.

Fraude matrimonial para obtener beneficios migratorios.

Delitos con agravantes como soborno a testigos, tráfico de drogas o armas, fraude y falsificación de documentos.

Tener múltiples condenas penales.

Evadir un punto de control migratorio.

Crímenes de violencia doméstica, acoso o violar una orden de protección.

Delitos contra menores de edad.

Trata de personas.

Actividades terroristas.

Sabotaje, conspiración, traición o sedición.

Uribe remarcó que los residentes permanentes deben conocer las leyes para evitar conductas que pongan en riesgo su futuro en Estados Unidos.