Estados Unidos revoca la visa a un alcalde mexicano de una ciudad fronteriza: "El tiempo me dará la razón"

El alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim, confirmó que Estados Unidos le revocó la visa que le permitía cruzar la frontera hacia Arizona. El anuncio lo hizo a través de un video publicado en la red social X, donde explicó que la medida no obedece a acusaciones en su contra, sino a un proceso administrativo. “No se me acusa de nada indebido. Confío en que el tiempo me dará la razón”, afirmó.

Estados Unidos le quita la visa a un alcalde mexicano

La revocación de la visa tomó por sorpresa a su equipo de gobierno y al cabildo de Nogales, ya que se produce en medio de un periodo en el que la cooperación transfronteriza entre Estados Unidos y México es clave para la ciudad. Según el propio Gim, no existe relación entre esta medida y algún escándalo o investigación penal, y reiteró que continuará ejerciendo sus funciones sin solicitar licencia.

Pese a la limitación para cruzar a territorio estadounidense, el alcalde remarcó que sigue atendiendo temas prioritarios para Nogales, como la seguridad y las reuniones binacionales que forman parte de la agenda fronteriza. “Estoy en mi oficina cumpliendo con mis deberes, incluso participando en encuentros de seguridad entre ambos países. Nogales no se debe detener, mucho menos yo”, expresó.

Comunicado oficial | Les comparto este mensaje sobre un tema importante. Los invito a verlo y mantenerse informados. pic.twitter.com/zw8jWvSBtw — Juan Francisco Gim Nogales (@JGimNogales) August 8, 2025

Llamado a la unidad y a evitar confrontaciones

En su mensaje, Gim pidió a los habitantes de Nogales que no caigan en divisiones políticas a raíz de esta situación. Pidió centrar los esfuerzos en atender las necesidades más urgentes de la población.

El presidente municipal cerró su pronunciamiento reafirmando su compromiso con la ciudad y sus habitantes: “Mi compromiso es contigo, con Nogales, con la gran frontera que estamos construyendo. Que Dios te bendiga”.