La peligrosa bebida naturista "Feel Free" que contiene el opioide kratom: "Es muy adictiva y la gente se vuelve loca"

En Estados Unidos, sigue creciendo la preocupación por la peligrosa bebida naturista "Feel Free", que incluye entre sus ingredientes kratom, un opioide de origen vegetal con alto riesgo de adicción. La situación ha escalado luego de múltiples testimonios en redes sociales y reportes de casos con consecuencias graves, según informó NBC News.

De un video viral a casos extremos de adicción

Un video de TikTok con más de 23 millones de reproducciones habla sobre peligrosa bebida naturista "Feel Free", que contiene kratom, un opioide de origen vegetal con alto riesgo de adicción. La grabación fue publicada por Misha Brown, quien relató un incidente en una gasolinera de Texas.

Brown contó que un adolescente le pidió que le comprara "Feel Free" y, al negarse, intentó quitarle la billetera. Dentro de la tienda, la empleada le señaló las botellas azules y le advirtió: “Es muy adictiva y la gente se vuelve loca”. Según dijo a NBC News, tras su publicación recibió decenas de mensajes de personas afectadas por la bebida.

Entre esos testimonios apareció el de John, un hombre de Carolina del Sur que había estado ocho años libre de drogas hasta probar "Feel Free" en 2024. Lo que empezó como una muestra gratis terminó en un consumo de casi una caja diaria. Para costear las bebidas, gastó 30.000 dólares, vendió sus pertenencias y terminó robando.

Sus intentos por dejarla lo llevaron a ser hospitalizado con síntomas severos de abstinencia. “Me convirtió en alguien que no soy”, contó.

♬ original sound - yourbestiemisha @yourbestiemisha WARNING ‼️ Due to the ingredients kratom and kava this seems to be drastically harming people. I didn’t know anything about this and could have easily picked up a bottle sitting on a gas station counter! Be safe 🫶 #feelfree

Advertencias médicas y medidas legales de la FDA

"Feel Free", lanzada en 2020 por Botanic Tonics, combina raíz de kava y kratom. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) lo reconoció como opioide en 2018 y advierte que su consumo puede provocar daño hepático, problemas gastrointestinales y dependencia.

Botanic Tonics pagó 8,75 millones de dólares para resolver una demanda por no advertir estos riesgos, aunque niega irregularidades.

El Dr. Robert Levy, especialista en adicciones, advierte que consumirla es “jugar con fuego”, incluso sin antecedentes de abuso. Utah ya prohibió su venta y en sitios como Reddit crecen comunidades dedicadas a dejarla.