Malas noticias para inmigrantes: cuánto tarda realmente obtener una Green Card en Estados Unidos

Cada vez es mayor el tiempo de espera para obtener una Green Card laboral

Conseguir la residencia permanente legal en Estados Unidos se convirtió en un proceso más largo y costoso que nunca. Actualmente, los inmigrantes patrocinados por un empleador enfrentan un tiempo promedio de espera de su Green Card de casi tres años y medio para completar los trámites gubernamentales. Incluso pagando la tarifa de 2805 dólares por el “premium processing”, la espera apenas se reduce a 2,8 años.

Según el CATO Institute, en 2016, el trámite regular duraba unos 705 días (1,9 años). Hoy, esa cifra supera los 1250 días (3,44 años). El recargo por procesamiento acelerado tampoco quedó exento de inflación: hace nueve años costaba 2500 dólares y el tiempo final rondaba apenas 1,6 años.

Este retraso oficial no incluye la espera previa para que se libere un cupo dentro del límite anual de Green Cards, que en muchos casos añade varios años adicionales. Tampoco contempla el tiempo invertido antes del primer paso formal, una etapa “invisible” para el público que puede demorar meses en reunir documentos, certificados y cartas laborales.

Los pasos para obtener una Green Card laboral en Estados Unidos

El proceso típico para inmigrantes patrocinados por un empleador se compone de seis fases burocráticas:

Etapa previa de preparación

Aquí se recopilan títulos, comprobantes financieros del empleador y cartas detalladas de experiencia laboral. Los abogados advierten que no hay datos oficiales sobre su duración, y que puede tomar desde semanas hasta varios meses. Determinación de salario prevaleciente

El Departamento de Trabajo (DOL) clasifica el puesto y asigna un salario de referencia según ubicación y habilidades requeridas. Este paso casi triplicó su demora desde 2016: pasó de 76 días a 187 días. Reclutamiento de trabajadores estadounidenses

El empleador debe publicar anuncios y entrevistar a cualquier solicitante que cumpla con requisitos básicos, aunque no todos. Hoy tarda 141 días en promedio, frente a 131 días en 2016. Certificación laboral

Es la confirmación del DOL de que no hay trabajadores locales mínimamente calificados para el puesto. Este paso se disparó de 180 días en 2016 a 483 días (casi 16 meses) en 2025. Petición del empleador

Se presenta ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para validar la elegibilidad del trabajador. El trámite regular dura 234 días; con el pago extra, apenas 15 días. Solicitud de la Green Card

Incluye chequeos médicos, verificación de antecedentes y confirmación de la oferta de empleo. Actualmente, promedia 210 días, frente a 165 días hace nueve años.

Un sistema que obliga a visas temporales previas

Dada la magnitud de los retrasos, más del 90% de los inmigrantes patrocinados ya se encuentran en Estados Unidos con visas temporales (como la H1B) antes de iniciar la solicitud de la Green Card. Esto genera un requisito implícito: primero trabajar de forma temporal, para luego iniciar el camino a la residencia.

Mientras otros países entregan permisos de residencia en semanas o pocos meses, el sistema estadounidense tarda años. Especialistas advierten que estos plazos restan competitividad al país, frenan la movilidad laboral de los inmigrantes y encarecen innecesariamente el proceso.