La frase que repiten los medios de comunicación estadounidenses y enfurece a Trump: "Putin ya ganó"
La inminente reunión en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin sigue desatando polémica en Estados Unidos.
La tensión entre Estados Unidos y Rusia crece tras el anuncio de que el presidente Donald Trump recibirá a Vladímir Putin en Alaska. En medio de críticas por la ausencia de Volodímir Zelenski, los medios de comunicación estadounidenses empezaron a repetir una frase que enfurece a Trump: “Putin ya ganó”. El presidente de EEUU estalló y respondió públicamente.
Trump responde a los medios de comunicación
Trump utilizó su cuenta oficial de Truth Social para acusar a la prensa de tergiversar el encuentro con Putin. Señaló que la prensa es “muy injusta”, ya que anda citando a “personas despedidas y muy tontas como John Bolton”, ex consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
“¿De qué se trata eso? Estamos ganando en TODO”, criticó Trump. Además, acusó el presidente a los medios de comunicación de "trabajar horas extra" para desacreditarlo.
En su mensaje, Trump sostuvo que incluso si obtuviera “Moscú y Leningrado gratis” como parte de un acuerdo, la prensa lo presentaría como un mal negocio. Calificó a estos medios como “gente enferma y deshonesta” que “probablemente odia” a Estados Unidos.
La reunión con Putin y la exclusión de Ucrania
El mandatario describió el encuentro con Putin como una cita “exploratoria” para evaluar las demandas de Rusia. Aseguró que, una vez finalizada, informará a la OTAN, a los socios europeos y a Zelenski “por respeto”.
Líderes de Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Finlandia y la Comisión Europea criticaron que Kiev quede fuera de la mesa. En Ucrania, Zelenski advirtió que Putin busca manipular al presidente estadounidense y reiteró que no hay señales de que Moscú se prepare para un escenario de posguerra.