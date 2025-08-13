La frase que repiten los medios de comunicación estadounidenses y enfurece a Trump: "Putin ya ganó"

El presidente estadounidense, Donald Trump, en la rueda de prensa de ayer en Washington D.C. Jonathan Ernst Reuters

La tensión entre Estados Unidos y Rusia crece tras el anuncio de que el presidente Donald Trump recibirá a Vladímir Putin en Alaska. En medio de críticas por la ausencia de Volodímir Zelenski, los medios de comunicación estadounidenses empezaron a repetir una frase que enfurece a Trump: “Putin ya ganó”. El presidente de EEUU estalló y respondió públicamente.

Trump responde a los medios de comunicación

Trump utilizó su cuenta oficial de Truth Social para acusar a la prensa de tergiversar el encuentro con Putin. Señaló que la prensa es “muy injusta”, ya que anda citando a “personas despedidas y muy tontas como John Bolton”, ex consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Bolton, según el comunicado de Trump, habría asegurado que “Putin ya ganó” incluso antes de la reunión en Alaska.

“¿De qué se trata eso? Estamos ganando en TODO”, criticó Trump. Además, acusó el presidente a los medios de comunicación de "trabajar horas extra" para desacreditarlo.

En su mensaje, Trump sostuvo que incluso si obtuviera “Moscú y Leningrado gratis” como parte de un acuerdo, la prensa lo presentaría como un mal negocio. Calificó a estos medios como “gente enferma y deshonesta” que “probablemente odia” a Estados Unidos.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

La reunión con Putin y la exclusión de Ucrania

El mandatario describió el encuentro con Putin como una cita “exploratoria” para evaluar las demandas de Rusia. Aseguró que, una vez finalizada, informará a la OTAN, a los socios europeos y a Zelenski “por respeto”.

Líderes de Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Finlandia y la Comisión Europea criticaron que Kiev quede fuera de la mesa. En Ucrania, Zelenski advirtió que Putin busca manipular al presidente estadounidense y reiteró que no hay señales de que Moscú se prepare para un escenario de posguerra.