Duro golpe a Trump: un juez en Nueva York falla contra ICE y ordena una medida clave

Un juez federal de Nueva York ordenó al gobierno de Donald Trump implementar cambios urgentes en un centro de detención de indocumentados en 26 Federal Plaza. La medida se da luego de denuncias que describen condiciones insalubres, sobrepoblación y falta de productos básicos de higiene para los inmigrantes detenidos.

Juez ordena mejorar las condiciones en un centro de detención de inmigrantes en Manhattan

El juez Lewis A. Kaplan emitió una orden de restricción temporal contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que obliga a limitar la capacidad de las salas de espera, garantizar la limpieza y proporcionar colchonetas para dormir. También dispuso que cada persona cuente con al menos 15 metros cuadrados, reduciendo el número máximo en la sala principal a unas 15 personas.

Entre las medidas, el fallo ordena:

Limpieza de celdas tres veces al día

Suministro adecuado de productos de higiene, incluidos artículos femeninos

Facilitar llamadas legales confidenciales para los detenidos

Kaplan subrayó en una audiencia que las condiciones actuales representan un riesgo grave de daños irreparables. El propio abogado del gobierno reconoció que algunas quejas eran válidas y que las condiciones inhumanas “no deben tolerarse”.

Testimonios y reacciones al fallo

Los testimonios incluidos en la demanda describen hacinamiento, comidas de baja calidad, baños abiertos y falta de agua. Un video presentado como prueba muestra a decenas de personas durmiendo en el piso, envueltas en mantas térmicas sin colchones.

Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, calificó el fallo como un paso adelante, pero insistió en que las instalaciones deben cerrarse permanentemente.

La demanda y el contexto político

La acción legal fue presentada por Make the Road New York, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y la ACLU nacional. Denuncian que algunas personas permanecieron más de 72 horas detenidas, superando el límite habitual.

El edificio de 26 Federal Plaza, que también alberga un tribunal de inmigración y la oficina local del FBI, se convirtió en un punto clave de la ofensiva del presidente Trump contra la inmigración irregular.

La orden judicial obliga ahora a ICE a aplicar mejoras inmediatas para cumplir con estándares básicos de dignidad y derechos humanos.