La máscara de pestañas de L'Oreal que es la favorita de las celebridades en EEUU y cuesta menos de 13 dólares en Amazon

Esta máscara de pestañas accesible promete volumen, definición y un efecto lifting sin grumos ni descamación.

Tatiana Cuschnir
Publicada

La escritora e influencer Katherine Schwarzenegger Pratt reveló cuál es su máscara de pestañas favorita, y es un producto que se puede encontrar fácilmente en tiendas como CVS y Amazon por menos de 13 dólares. Se trata de la máscara Bambi Eye de L'Oreal Paris, un artículo muy popular entre celebridades y usuarios comunes.

Beneficios y características de la máscara Bambi Eye que vende Amazon

Esta máscara de pestañas promete levantar y rizar cada pestaña, logrando un efecto de ojos más abiertos y llamativos sin formar grumos ni dejar restos. Su fórmula negra intensa es lavable y adecuada para ojos sensibles, además de estar probada por oftalmólogos.

Según la marca, la innovadora brocha de cerdas largas y cortas está diseñada para adaptarse al contorno del ojo, separando y cubriendo cada pestaña para un acabado suave y voluminoso.

Por qué elegir la máscara Bambi Eye

  • Volumen y rizo instantáneos sin apelmazar

  • Aplicación suave que permite varias capas sin descamación

  • Compatible con ojos sensibles

  • Precio accesible en Amazon y tiendas físicas ($12.99)

  • Respaldo de una línea completa de maquillaje de L'Oreal

La máscara Bambi Eye ofrece un equilibrio entre calidad profesional y precio accesible, y por eso se ganó un lugar preferido en los kits de belleza de muchas celebridades y amantes del maquillaje en Estados Unidos.