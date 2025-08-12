Malas noticias para Ucrania: Trump se reunirá con Putin en Alaska, pero sin Zelenski lo que genera dudas en Kiev

La confirmación de que el presidente Donald Trump recibirá a Vladímir Putin este viernes en Alaska ha generado preocupación en Ucrania y en varios gobiernos europeos. Según informó NPR News, el encuentro no contará con la presencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lo que alimenta las dudas en Kiev sobre posibles concesiones negociadas sin su participación. El mandatario de Estados Unidos, sin embargo, asegura que su objetivo es explorar una salida al conflicto.

Trump avanza hacia un acuerdo con Putin

Trump afirmó en una rueda de prensa en la Casa Blanca que “probablemente en los primeros dos minutos sabrá si se puede llegar a un acuerdo” y, al ser consultado sobre cómo es que lo sabía, respondió: “Porque eso es lo que hago. Yo hago acuerdos”.

El mandatario describió el encuentro con Putin como una “reunión exploratoria” para entender las demandas de Rusia y señaló que, una vez concluida, informará a la OTAN, a los socios europeos y al propio Zelenski. “Por respeto, lo llamaré primero”, aclaró.

Sin embargo, líderes de Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Finlandia y la Comisión Europea cuestionaron la exclusión de Ucrania en la reunión. “El camino en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”, afirmaron en un comunicado.

Kiev teme concesiones y está alerta sobre los planes de Rusia

En Kiev, Zelenski agradeció los esfuerzos de paz, pero advirtió que Putin busca manipular al presidente estadounidense.

Trump, por su parte, expresó molestia por la negativa del líder ucraniano a ceder territorio: “Me molestó un poco que Zelenski dijera: ‘Necesito aprobación constitucional [para entregar territorio]’. Tiene aprobación para entrar en guerra y matar a todos, pero necesita aprobación para un intercambio de tierras”.

Zelenski subrayó que, pese a las conversaciones, “no hay señales de que los rusos hayan recibido indicaciones para prepararse para una situación posterior a la guerra”. Según Ucrania, los movimientos recientes de Moscú indican que están preparando nuevas operaciones militares.