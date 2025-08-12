La histórica cafetería que se despide de California: cierran la tienda después de 20 años de servicio

Una histórica cafetería de California cerró sus puertas este mes. Se trata de un local de la cadena Starbucks ubicado en 295 California Street, en el corazón del Distrito Financiero de San Francisco. El sitio cerró después de casi dos décadas de servicio.

Starbucks: una cadena que pierde terreno en San Francisco

Este es el cuarto cierre de Starbucks en la ciudad en lo que va del año y el sexto desde noviembre de 2024. En ese mes, la marca despidió dos locales de larga trayectoria: uno en SoMa, sobre 4th Street, y otro en Fillmore Street, que durante 30 años formó parte de la vida del barrio Pacific Heights.

La reducción de presencia ocurre en un contexto de pocas ventas en Estados Unidos, un aumento en la sindicalización de trabajadores y denuncias de falta de personal.

La compañía explicó al medio SFGATE que la decisión coincide con el final del contrato de arrendamiento y aseguró que todo el personal fue reubicado en sucursales cercanas.

Otros locales de la misma cafetería están en riesgo en Estados Unidos

El establecimiento de 7 Drumm Street, próximo al Embarcadero, podría ser el siguiente en cerrar. En su última conferencia de resultados, la compañía anunció el fin de aproximadamente 90 tiendas de formato “solo para retiro” en todo el país antes de que finalice el año fiscal 2026.

En el Área de la Bahía, existen sucursales de este tipo en Gilroy y Half Moon Bay. Igualmente, Starbucks aclaró que no todas estas ubicaciones desaparecerán. “Donde tenga sentido, las convertiremos en cafeterías tradicionales con asientos para servir mejor a nuestros clientes y comunidades”, indicó un portavoz de la empresa.