Donald Trump lo hace otra vez: el “Día de la Liberación” está en marcha en Washington D. C.

El presidente Donald Trump anunció en Estados Unidos lo que denominó como el “Día de la Liberación” en Washington D. C. Se trata de un paquete de medidas para frenar la escalada de violencia y criminalidad en la capital. Según el documento oficial de la Casa Blanca, se declaró una emergencia de seguridad pública en el Distrito de Columbia y se tomó control directo de la Policía Metropolitana.

Lo que implica el “Día de la Liberación” en Washington D. C.

Desde ayer lunes, la fiscal general Pam Bondi asumió el mando de la fuerza policial para coordinar operativos contra pandillas, redes de narcotráfico y crimen organizado.

“Este es el Día de la Liberación en D. C. y vamos a recuperar nuestra capital”, afirmó Trump.

El presidente detalló que se desplegarán acciones masivas para sacar a los criminales “de las calles” y revertir cifras alarmantes que azotan la capital, en donde la tasa de homicidios en la ciudad supera a la de Bogotá o Ciudad de México, los robos de autos se duplicaron en cinco años y los asaltos con violencia triplicaron su número, según datos de la Casa Blanca.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

“Así como cuidé la frontera, donde no hubo ni un solo inmigrante ilegal el mes pasado, en comparación con millones el año anterior, cuidaré de nuestra querida capital y la haremos, verdaderamente, ¡GRANDE OTRA VEZ! Antes de las tiendas de campaña, la miseria, la suciedad y el crimen, era la capital más hermosa del mundo. Pronto volverá a serlo”, expresó Trump.

Algunas reacciones de residentes por la medida

Varios testimonios recogidos en la capital reflejan apoyo a la medida y describen la gravedad de la situación previa.

Un excomisionado vecinal aseguró que “esto no es un asunto partidista, es un problema de seguridad pública”, mientras que un residente, tras un tiroteo en su barrio, afirmó que “si va a detener el crimen, es necesario”.

Un vecino afirmó al respecto que “Si va a detener el crimen, es necesario".

En el documento compartido por la Casa Blanca se pueden leer relatos de vecinos en lo que cuentan experiencias personales traumáticas vinculadas a la violencia, como sentirse inseguros al salir de casa, haberse vuelto casi insensibles a la delincuencia o incluso haber quedado atrapados en medio de un tiroteo.