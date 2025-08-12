Confirmado: El plan maestro de Trump para abrir nuevos centros de detención en todo Estados Unidos

Las protestas, denuncias y hasta recientes restricciones judiciales no han frenado que el polémico centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz siga siendo el modelo a seguir por la administración Trump. Este complejo, instalado en los Everglades de Florida y objeto de críticas por su alto costo y condiciones, se ha convertido en el referente para un ambicioso plan que busca abrir instalaciones similares en distintas partes de Estados Unidos, tal como lo anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Una estrategia para ampliar la red de detención

De acuerdo con las declaraciones de Noem a CBS News, otro punto importante en la construcción de nuevos centros de detención será la ubicación estratégica que facilite procesos de logística.

Según Noem, estos centros podrían abrirse cerca de terminales aéreas que permitirá reducir tiempos y costos en el traslado de detenidos hacia vuelos de deportación. El plan contempla la construcción de instalaciones en estados como Arizona, Nebraska y Luisiana, así como la puesta en marcha de un centro ya operativo en Indiana, conocido como el “Speedway Slammer”.

Según reporta The Independent, este modelo busca replicar la capacidad del Alligator Alcatraz, un centro de alta seguridad ubicado en los Everglades de Florida que ha sido cuestionado por su alto costo y sus condiciones. En esa instalación, los detenidos están a pocos minutos de pistas de vuelo, lo que permite que sean deportados de forma casi inmediata.

Antecedentes y características del modelo Alligator Alcatraz

El Alligator Alcatraz fue inaugurado a principios de 2025 como parte de una política migratoria más estricta. Su ubicación en una zona remota pero cercana a un aeropuerto permite un control total del perímetro y una salida rápida de los detenidos del país.

Sin embargo, informes de medios indican que mantenerlo operativo cuesta cientos de millones de dólares al año, con un gasto estimado por cama de entre 245 y 411 dólares diarios.

La propuesta de Noem busca llevar este formato a varios puntos estratégicos de Estados Unidos. Según señaló en CBS News, la meta es “alcanzar un nivel de eficiencia logística que nunca antes habíamos tenido” en las operaciones migratorias. Esto incluye centralizar detenciones, reducir tiempos de espera y maximizar el uso de los recursos de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional.

La confirmación de este plan por parte de la secretaria de Seguridad Nacional marca un paso más en la expansión de la infraestructura de detención bajo la actual administración.

Aunque el gobierno lo presenta como una medida para optimizar recursos y acelerar procesos, grupos defensores de derechos humanos advierten que podría incrementar las detenciones masivas y limitar las garantías para las personas migrantes en proceso de deportación.