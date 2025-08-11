Un niño fue atacado por un coyote en California y resultó herido: "Seguía mordiéndome y yo intentaba patearlo"

Un niño fue atacado por un coyote en California y tuvo que recibir 20 puntos. ABC 7 / Freepik

Un niño de seis años llamado Enoch Palomar fue atacado por un coyote mientras acompañaba a su familia en un partido de sóftbol en Carson, California. El menor sufrió heridas en la cabeza y ambas piernas, lo que requirió 20 puntos y varias vacunas contra la rabia.

Un niño fue atacado por un Coyote en un parque de California

El hecho ocurrió en Del Amo Park, donde el pequeño observaba el juego de su hermana cuando el animal se le abalanzó. “Solo seguía mordiéndome y yo intentaba patearlo. Era demasiado rápido y simplemente saltó. Hice mi mayor esfuerzo y no funcionó, entonces grité”, relató Enoch desde su casa a ABC 7.



Su madre, Melissa Palomar, corrió hacia él al escuchar los gritos y logró ahuyentar al coyote. “Cuando me acerqué, salió corriendo”, contó.

Enoch continúa recuperándose en su hogar y está fuera de peligro.

Medidas de seguridad y advertencias

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California recogió la ropa del niño para realizar pruebas de ADN que permitan identificar al animal. Las autoridades recordaron que, aunque los coyotes son comunes en la región, los ataques a personas, especialmente a niños, son poco frecuentes.



La alcaldesa de Carson, Lula Davis-Holmes, expresó su preocupación y afirmó que se han colocado carteles en los parques para advertir sobre la presencia de coyotes, además de recomendar a la población que evite dejar comida o basura que pueda atraer a la fauna silvestre.