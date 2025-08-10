La nueva ley que beneficia a inquilinos en California ante las altas temperaturas

Esta reglamentación contempla sanciones para los propietarios que no cumplan con dicho estatuto.

California avanza en la implementación de medidas para proteger a los inquilinos frente a las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas. Autoridades estatales y locales han comenzado a establecer límites máximos de temperatura en interiores, con el objetivo de reducir los riesgos para la salud, especialmente en comunidades vulnerables. La medida ya cuenta con ordenanzas locales en vigor y con recomendaciones oficiales que podrían convertirse en ley a nivel estatal.

Regulación de temperatura en viviendas de alquiler

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) ha recomendado establecer un límite seguro de 82 °F (28 °C) para la temperatura interior de viviendas alquiladas.

La propuesta busca convertirse en una de las regulaciones más completas del país para enfrentar el calor extremo y proteger a los 14.6 millones de hogares residenciales del estado.

Esta recomendación surge en un contexto de aumento de muertes relacionadas con el calor y de proyecciones alarmantes: según el propio HCD, si no se actúa, las muertes por altas temperaturas podrían alcanzar las 11,300 anuales hacia 2050.

Actualmente, esta regulación está en proceso de análisis legislativo y podría establecer un nuevo estándar obligatorio para propietarios e inquilinos en todo el estado.

Avances locales: el caso del Condado de Los Ángeles

En el caso del Condado de Los Ángeles la ordenanza exige a los propietarios de áreas no incorporadas mantener la temperatura interior de los departamentos por debajo de 82 °F.

De acuerdo con LAist, esta ordenanza aplicará a viviendas de alquiler y podría servir como modelo para otras jurisdicciones dentro del estado. Además, la medida contempla inspecciones y sanciones para los propietarios que no cumplan con el estándar, buscando garantizar que los sistemas de enfriamiento estén disponibles y en buen funcionamiento.

De aprobarse a nivel estatal, la regulación podría entrar en vigor tan pronto como el verano de 2026, con un período de adaptación para que los propietarios instalen o mejoren sistemas de ventilación y enfriamiento.

El HCD contempla ofrecer subsidios y financiamiento para modernizar equipos en complejos de alquiler antiguos, mientras que los gobiernos locales tendrían la facultad de imponer multas a quienes no mantengan la temperatura bajo el límite.