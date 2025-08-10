Una madre latina se reencontró con sus bebés tras haber estado detenida dos meses por ICE: "Mamá ya está en casa"

Una madre latina se reencontró con sus bebés tras haber estado detenida dos meses por ICE Paola Coualtre / CNN

Paola Clouatre, una mujer mexicana que estuvo detenida durante dos meses en un centro de detención del ICE, finalmente volvió a su hogar y se reencontró con sus hijos. Al principio, el niño no podía creer el regreso de su madre: "Mamá ya está en casa", le dijo. Su esposo, veterano de guerra, luchó sin descanso por su liberación.

Detenida por el ICE en una entrevista con inmigración

Paola llegó a Estados Unidos cuando era adolescente. En 2022 formó una familia con Adrián Clouatre, exinfante de Marina. Se casaron en febrero de 2024 y tuvieron dos hijos, Noah y Lyn. Todo cambió el 27 de mayo, cuando fueron a una entrevista de ajuste de estatus con inmigración y se reveló que había una orden de deportación en su contra.

La citación nunca le había llegado, ya que había sido enviada a su madre, con quien Paola está distanciada. ICE la detuvo en el lugar y la trasladó a un centro rural a cuatro horas de su casa.

Su esposo viajó varias veces para que pudiera ver a los niños y mantener la lactancia de la bebé. “Las despedidas eran lo más doloroso”, relató Paola a CNN, al recordar que su hijo no quería soltarla.

Paola logró ser liberada y se reencontró con sus hijos

Tras múltiples gestiones de su esposo y del abogado de la familia, un juez suspendió la orden de deportación. La oficina del senador John Kennedy también presentó una solicitud de liberación ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ahora, Paola debe usar una tobillera electrónica y presentarse cada dos semanas. Su caso todavía está abierto y podría demorar unos años en resolverse.

Ahora la familia busca establecerse nuevamente en Louisiana. “Queremos una vida normal”, dijo Adrián.

Paola asegura que se sintió injustamente tratada: “Me sentía culpable, aunque no había hecho nada malo”.