Una jubilada revela que no puede encontrar trabajo debido a la insuficiencia de su pensión: “Me estoy hundiendo”

Para Pat Fagin Scott, una mujer de 85 años residente en Washington, D.C., la jubilación ha sido todo lo contrario de lo que una persona de esta edad esperaría. Y es que, a pesar de albergar una larga y exitosa trayectoria profesional en el mundo corporativo, la publicidad, la industria del cine y el gobierno de Estados Unidos, la falta de ingresos suficientes por su pensión y Seguridad Social la ha llevado a buscar un trabajo, el cual no puede obtener debido a su edad.

Una carrera diversa y un retiro anticipado por presión

A través de una entrevista con el medio Business Insider, Scott reveló que nació y creció en Washington, D.C., y estudió en la Universidad Howard. Tras una breve experiencia como maestra, trabajó durante 13 años como guía en la Organización de las Naciones Unidas, llegando a supervisar el equipo.

Posteriormente, ocupó puestos en publicidad, en la industria del cine junto a Dustin Hoffman, en el Instituto Urbano y en el Gobierno de D.C. En 2017, se retiró de la Autoridad de Vivienda de la ciudad después de 16 años de servicio, no por decisión propia sino por presión para hacerlo.

Aunque durante su vida laboral percibió salarios de más de 150.000 dólares anuales y tuvo acceso a planes como el 401(a) y el 457(b), la combinación de su pensión, Seguridad Social y una pequeña anualidad, que suman cerca de 5.000 dólares mensuales, no le alcanza para cubrir todos sus gastos.

Recientemente, recurrió a una hipoteca inversa para mantenerse a flote, pero sigue enfrentando facturas acumuladas, gastos imprevistos y deudas familiares.

Dificultades para encontrar empleo y la sombra de la discriminación por edad

Desde que se jubiló, Scott ha enviado decenas de solicitudes a través de plataformas como Indeed y LinkedIn, enfocándose en empleos sedentarios como recepcionista o asistente administrativo.

Aunque ha conseguido algunas entrevistas, afirma que su edad parece jugar siempre en su contra. Incluso intentó alistarse en el Ejército, pero superaba el límite de edad. Su única actividad actual es como voluntaria en el Hillwood Estate, Museum and Gardens de Washington, D.C.

Por lo anterior, la jubilada ha evitado incluir su edad en el currículum y ha dejado de enviarlo a menos que se lo pidan. Considera que la discriminación hacia personas mayores es una realidad poco reconocida: “Soy una mujer mayor, pero no estoy muerta”, declara. A pesar de su buena salud física y mental, siente que muchas empresas descartan automáticamente a quienes ya no son jóvenes, sin valorar su experiencia ni sus credenciales.

El peso del costo de vida y las lecciones no aprendidas

Scott vive desde hace casi cinco décadas en una casa unifamiliar de cinco dormitorios y tres baños, demasiado grande para sus necesidades actuales. Aunque ha buscado un lugar más pequeño, asegura que la falta de comodidades como lavadora y secadora en las viviendas para mayores es un impedimento.

Con el aumento constante del costo de vida, ha tenido que reducir gastos: ya no come fuera salvo que la inviten, no riega el césped y evita compras innecesarias.

En la entrevista, lamenta que la educación financiera no se enseñe de manera obligatoria en las escuelas. Recuerda cómo, en un evento en la Universidad Howard, escuchó que ahorrar e invertir el 10% del salario desde el inicio de la carrera laboral podría generar millones a la jubilación: “Si hubiera sabido eso, no estaría donde estoy ahora mismo”, reflexiona.

Para ella, la clave está en preparar a las nuevas generaciones para sostenerse económicamente en la vejez mediante inversiones y ahorros planificados.