Una familia nicaragüense se atrinchera en su hogar por miedo al ICE: "Esto ha sido como un trauma"

Una familia que huyó de la persecución política en Nicaragua vive una situación desesperante en Fontana, California. Desde que agentes de inmigración del ICE intentaron arrestar al padre, Roberto Reyes, no salieron de su casa por temor a una nueva redada.

Una familia tiene miedo de ser arrestada por ICE

Reyes, de 32 años, llegó hace tres años a Estados Unidos con su esposa e hijos. El pasado 30 de julio, alrededor de las 7:45 de la mañana, fue interceptado por cuatro camionetas cuando salía rumbo a su trabajo como electricista. Aterrorizado, abandonó su vehículo y corrió de regreso a su casa, mientras llamaba a su esposa para que le abriera la puerta.

Las cámaras de seguridad muestran cómo agentes del ICE intentan ingresar a su vivienda, incluso dando patadas a la entrada.

Desde entonces, la familia no ha salido, ni siquiera a sacar la basura, y vive un encierro total por miedo a ser separados. “No podemos escuchar que tocan la puerta porque ya salimos corriendo”, relató Roberto a CNN.

El hombre contó que un grupo de apoyo a inmigrantes se acercó a su casa para brindarles ayuda, como comida y agua.

Qué dice el gobierno de Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó a CNN que Reyes es un “extranjero indocumentado peligroso” con cargos penales. Sin embargo, él sostiene que se trató de una disputa con un vecino, y que esos cargos ya fueron desestimados. “Yo soy inocente, nunca he hecho nada criminal. En este país lo que quiero es sacar adelante a mis hijos”, aseguró.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el poder, ICE ha deportado a unas 150.000 personas, y en las últimas semanas la presión ha aumentado.

El sueño de una niña en medio del encierro

Javier Hernández, director de la coalición Justicia para Inmigrantes, aseguró que la familia ingresó a Estados Unidos legalmente con parole a través de CBP One, una herramienta eliminada por la actual administración. También confirmó que la familia huyó por persecución política en Nicaragua, y que Reyes había sido arrestado por participar en protestas contra el régimen.

La organización les brindó ayuda básica, incluyendo alimentos, productos de higiene y apoyo emocional. La hija mayor de Reyes, Gabriela, de 12 años, fue testigo del intento de arresto. Hoy vive con miedo y asegura que su sueño es convertirse en abogada para poder defender a sus padres.