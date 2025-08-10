Donald Trump admite que los migrantes que expulsa son difíciles de reemplazar y promete una solución

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que los migrantes que su administración está expulsando resultan difíciles de reemplazar, especialmente en áreas como la agricultura, donde su ausencia ya comienza a notarse.

"No se pueden sustituir fácilmente", admitió Trump

En una entrevista con CNBC, Trump explicó que los ciudadanos estadounidenses "no hacen ese trabajo", en referencia a las tareas agrícolas. “Lo hemos intentado. No lo hacen. Estas personas lo hacen de forma natural”, afirmó, en relación con los migrantes.

El mandatario defendió las deportaciones al asegurar que su gobierno está “sacando criminales”, aunque también señaló que trabajan con los agricultores para mitigar el impacto que estas políticas están generando. "No vamos a hacer nada que perjudique a los agricultores", aseguró.

Trump promete nuevas reglas y apertura para retornos legales

Trump adelantó que su equipo prepara nuevas regulaciones para que los trabajadores del campo no resulten perjudicados. Además, planteó una posibilidad de retorno legal para algunos migrantes que ya fueron expulsados.

“En algunos casos, los estamos enviando de vuelta a sus países con un permiso, para que vuelvan legalmente”, detalló el presidente. “Estudian, aprenden, y regresan. Regresan legalmente”, insistió, al describir el proceso que su gobierno implementaría.