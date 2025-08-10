Un destacado analista, sin rodeos sobre la economía de EEUU en los próximos años: "No habrá crecimiento"

David Kelly, estratega jefe de mercados globales en JPMorgan Asset Management, lanzó una advertencia tajante sobre la economía de Estados Unidos: el país podría atravesar un periodo de cinco años sin crecimiento alguno en su fuerza laboral. El pronóstico se apoya en datos recientes del mercado de trabajo y en proyecciones demográficas que muestran una desaceleración estructural.

Un analista asegura que el empleo en Estados Unidos no crecerá en los próximos años

El último informe de empleo dejó en evidencia una desaceleración. Las cifras de mayo y junio fueron corregidas a la baja en 258.000 puestos, mientras que julio cerró con solo 73.000 nuevos empleos, lejos de los 110.000 que anticipaban los analistas.

En promedio, el trimestre sumó apenas 35.000 empleos mensuales. A su vez, la tasa de desempleo subió a 4,2% y la participación laboral cayó del 62,65% al 62,22% en un año, lo que equivale a 1,2 millones de personas menos activas en el mercado laboral.

En su reporte semanal "Notes on the Week Ahead", Kelly advirtió que este fenómeno no es puntual. Según él, parte de la caída en la participación se debe al retiro progresivo de los baby boomers, pero también se observa una baja entre trabajadores de 18 a 54 años. Para el analista, esto indica un problema más profundo: la falta de relevo generacional en la fuerza laboral.

“Con una fuerza laboral estancada, la economía solo podrá avanzar a menor velocidad sin provocar un repunte inflacionario”, explicó Kelly.

Cómo afecta la inmigración en el mercado laboral

El experto subraya que, sin un regreso a niveles históricos de inmigración, la tendencia negativa en el mercado laboral se acentuará. Cambios recientes en los programas migratorios y posibles deportaciones podrían incluso anular cualquier crecimiento en la cantidad de trabajadores en los próximos años.