Un periodista de un importante medio estadounidense critica a Gavin Newsom: el gobernador lo demanda por “difamación”

El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una millonaria demanda por “difamación” en contra del famoso medio estadounidense Fox News. El conflicto estalló tras un comentario del periodista Jesse Watters, figura de la cadena, que fue advertido como falso por el equipo legal del político, en el cual se mencionaba al presidente Donald Trump.

Gavin Newsom presentó una demanda millonaria por “difamación” contra Fox News

Según información compartida CBS News, el gobernador de California exigió 787 millones de dólares en su demanda, misma cifra que la cadena acordó en 2023 en un conflicto pasado también catalogado como “difamación”. Además, aseguró en redes sociales que no habría “más mentiras”.

Todo se desató luego de que Jesse Watters, en su programa en vivo, afirmara: “¿Por qué Newsom mentiría y diría que Trump nunca lo llamó?”

Ante eso, los abogados de Newsom solicitaron una retractación de los dichos y disculpa pública. El canal respondió que Watters se corrigió al aire el 17 de julio: “No engañó a nadie a propósito. Así que lo siento, no estaba mintiendo. Solo fue confuso e impreciso”, declaró el periodista.

Fox News pide desestimar la demanda: “Es un truco para llamar la atención de los titulares”

Desde Fox News, pidieron al tribunal desestimar el caso y reclamar el pago de honorarios. En su presentación, de 45 páginas, calificaron la acción legal como una “maniobra política” con fines electorales. “El tono y contenido de la denuncia de Newsom, así como su comportamiento, subrayan que el propósito de esta demanda es generar un espectáculo mediático y acosar a Fox News, no reparar un daño legítimo a su reputación”, indicaron los abogados del canal.

Además, argumentaron que la frase de Watters fue una opinión protegida por la Primera Enmienda y basada en hechos públicos, como la captura de pantalla que mostraba que Trump sí había hablado con Newsom días antes de la disputa.

No more lies.



I’m suing Fox News for $787 million.https://t.co/L73VUsPsuB pic.twitter.com/qKoRaxHRDW — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 27, 2025

Fox News sostuvo que lo dicho fue “sustancialmente verdadero” y que, por eso, la demanda debería ser rechazada. También calificaron la cifra exigida como un “truco para llamar la atención de los titulares”.