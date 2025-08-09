Un músico con solicitud de Green Card fue arrestado por ICE y teme por su salud: activistas piden por su liberación

Rami Othmane, un músico tunecino residente en California, fue detenido por agentes de inmigración en medio de un proceso legal para regularizar su estatus en Estados Unidos obteniendo una Green Card. El caso generó tensión entre activistas latinos, organizaciones comunitarias y artistas que exigen su liberación inmediata.

Detenido por ICE en Estados Unidos pese a tener su documentación en regla

El 13 de julio, Othmane conducía rumbo a un supermercado en Pasadena cuando fue interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según relató su entorno familiar, intentó mostrar el comprobante de su solicitud de residencia permanente, respaldada por su reciente matrimonio con una ciudadana estadounidense. Aun así, los agentes ignoraron la evidencia y procedieron con su arresto.

Othmane vive en Estados Unidos desde hace casi diez años. Si bien su visa había caducado, su orden previa de deportación había sido anulada, y su situación migratoria se encontraba bajo revisión tras iniciar un proceso formal de ajuste de estatus a través del matrimonio. Su esposa, la doctora Wafaa Alrashid, afirmó que todo se había hecho dentro del marco legal. "No ha cometido ningún delito. Solo iba a hacer las compras", declaró a AP.

Denuncian condiciones indignas bajo la custodia de ICE y la comunidad se moviliza en su defensa

Tras su arresto, el músico fue trasladado a un centro de detención en el área de Los Ángeles. De acuerdo con su familia, permanece allí sin cama, con problemas de higiene y bajo constante vigilancia. No recibió asesoría legal inmediata, lo que generó preocupación por el respeto a sus derechos durante el proceso.

Además, su esposa teme por su salud debido a que en una conversación telefónica él expresó tener mucho dolor en una pierna.

Artistas, activistas y familiares organizaron una protesta frente a la instalación donde permanece detenido. Entre los presentes, destacó la participación del grupo musical Los Jornaleros del Norte y del activista Pablo Alvarado, codirector de la Red Nacional de Jornaleros. "Tocar música frente a un centro de detención es una forma de resistencia, no solo de solidaridad", expresó.