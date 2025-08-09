El moderno aire acondicionado portátil que Walmart rebajó en EEUU y sale tan solo 239 dólares

Con el verano en su punto más alto, Walmart Estados Unidos aplicó una atractiva rebaja en uno de sus equipos más buscados para enfriar ambientes. El aire acondicionado portátil Airo Comfort cuesta solo 239 dólares, un precio que tiene aplicado un descuento de 60 dólares, respecto a su valor anterior.

¿Cuál es el aire acondicionado portátil que Walmart rebajó en EE. UU. a 239 dólares?

La unidad de Airo Comfort, en su versión de 8000 BTU (5000 BTU DOE), sale originalmente en Walmart unos 299.95 dólares, sin embargo, ahora se encuentra a 239 dólares, únicamente en compras online. Además, cuenta con envío gratis y devoluciones sin costo en 30 días.

Este moderno aire acondicionado portátil se adapta a espacios de hasta 350 pies cuadrados y tiene función 3 en 1, ya que enfría, deshumidifica y ventila sin generar el típico ruido molesto que hacen otras marcas.

Características principales

Pantalla LED clara con control táctil

Flujo de aire oscilante

Fácil instalación y movilidad , gracias a sus ruedas

Kit de ventana incluido

Sistema de purificación de aire integrado

Calificación de 4.6 estrellas basada en 1614 opiniones

Es silencioso

Según la tienda, este modelo es una solución "pequeña, pero poderosa" ideal para el hogar, oficina o apartamento.

Captura de pantalla del producto en Walmart. Walmart

Desde el producto de Walmart aseguran que el Aire Acondicionado Portátil Airo es “tan fácil de transportar, instalar y operar, desde el primer momento”. Además, la empresa subraya que la unidad está pensada para ofrecer “comodidad sin complicaciones”, con garantía de un año y soporte técnico durante los siete días de la semana.