Duro golpe contra Trump: Jueza ordena la suspensión de construcción en Alligator Alcatraz

Manifestantes pro inmigrantes, grupos ambientalistas, defensores de los Everglades, miembros de la comunidad nativa americana Miccosukee y residentes se reúnen afuera del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier contra el próximo centro de detención estatal "Alligator Alcatraz" de ICE en Ochopee, Florida, EE. UU., el 28 de junio de 2025.

Una jueza federal en Florida ha ordenado la suspensión temporal de las obras en el controvertido centro de detención de migrantes conocido como Alligator Alcatraz. La medida, dictada por la jueza Kathleen Williams, fue revelada por medios como The Guardian, y responde a una demanda que alega daños ambientales y culturales en los Everglades. La orden tendrá una vigencia inicial de 14 días mientras se revisan las acusaciones.

La demanda y las razones de la suspensión

Según The Guardian, la decisión judicial prohíbe continuar con trabajos como pavimentación, instalación de cercas, excavaciones y obras de infraestructura. Sin embargo, no interrumpe la operación actual del centro ni la detención de migrantes.

La demanda fue presentada por organizaciones como Friends of the Everglades, Center for Biological Diversity, Tribu Miccosukee, entre otras, que advierten sobre afectaciones a especies en peligro, destrucción de hábitats y daños a tierras sagradas.

Los grupos ambientalistas sostienen que la construcción se lleva a cabo sin la debida evaluación de impacto ambiental, violando leyes federales de protección de la fauna y el ecosistema.

De acuerdo con Reuters, este fallo representa una victoria parcial para los demandantes, ya que frena la expansión del centro mientras avanza el litigio. Fuentes cercanas al caso indican que, dependiendo de los hallazgos en la revisión judicial, la medida podría endurecerse e incluir una suspensión más prolongada o incluso definitiva.

Daños ambientales y culturales en juego

Reportes de Friends of the Everglades documentan que las obras ya han generado alteraciones en áreas de anidación de aves migratorias y en zonas críticas para el caimán americano y la pantera de Florida, especies catalogadas como vulnerables.

Además, la remoción de vegetación nativa y la alteración de los flujos de agua en los humedales amenazan el equilibrio ecológico del parque, considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Si el proyecto continúa sin modificaciones ni estudios ambientales rigurosos, expertos advierten que podría agravarse la pérdida de biodiversidad y la fragmentación de hábitats esenciales, dificultando la recuperación de especies en riesgo. La Tribu Miccosukee también alerta que las obras ponen en peligro sitios sagrados y prácticas culturales ancestrales ligadas a la tierra, lo que supondría un daño irreparable para su patrimonio histórico y espiritual.

El simbolismo de Alligator Alcatraz y su impacto político

El proyecto, apodado Alligator Alcatraz, es uno de los ejes de la política migratoria de Donald Trump en su segundo mandato, concebido como un centro de alta seguridad en plena zona de humedales. Medios como AP destacan que su ubicación ha sido motivo de polémica desde el inicio, por coincidir con áreas protegidas de los Everglades y cercanas a hábitats de caimanes y panteras de Florida.

Esta suspensión se suma a otras batallas legales que enfrenta la administración Trump en torno a sus políticas migratorias y proyectos de infraestructura.