Un periodista climático desaparece tras hacer un viaje de senderismo y días después lo encuentran: “Es un milagro” "

El reconocido periodista climático Alec Luhn, oriundo de Wisconsin y radicado en Londres, fue hallado con vida tras desaparecer en medio de un viaje de senderismo en Noruega. Había sido reportado como desaparecido por su esposa cuando no abordó su vuelo de regreso al Reino Unido. A raíz de su denuncia, se activó una intensa búsqueda en una zona de difícil acceso.

¿Qué pasó con el periodista climático desaparecido en Noruega?

Alec Luhn es un periodista climático con experiencia en medios como The New York Times y National Geographic. Lamentablemente, mientras realizaba un viaje de senderismo, desapareció en el parque nacional Folgefonna, al suroeste de Noruega, donde exploraba glaciares.

Su esposa, Veronika Silchenko, dio aviso a las autoridades luego de que él no abordara su vuelo de regreso al Reino Unido el 4 de agosto.

En el rescate participaron voluntarios y helicópteros de la Cruz Roja. Sin embargo, se vio complicado por el clima adverso y lo agreste del terreno.

Ingeborg Thorsland, vocera de la Cruz Roja noruega, señaló que "alrededor de 30 voluntarios de la Cruz Roja y otras organizaciones han participado en la operación. Los equipos de búsqueda son locales y conocen el terreno, que ha resultado especialmente difícil debido a las difíciles condiciones y el clima".

Los glaciares de Folgefonna, en el suroeste de Noruega, forman parte de uno de los parques nacionales más grandes del país. Parque Nacional Folgefonna

Finalmente, el 6 de agosto, lo encontraron con una lesión en la pierna, pero en condiciones estables.

“Es un milagro. Estoy tan agradecida con todas las personas que participaron en el rescate”, expresó Silchenko a CBS News.

El periodista estadounidense buscaba glaciares

Luhn comenzó su travesía el 31 de julio desde Odda, donde compartió su ubicación por última vez antes de internarse en una zona montañosa. Su esposa detalló que la última vez que hablaron fue por mensajes: “Intercambiamos algunos textos. Me dijo que iba a hacer senderismo y me mandó una foto. Se veía bien y el clima estaba bien”, contó a CNN.

Silchenko también explicó a CBS qué es lo que motivó a su esposo a adentrarse en ese viaje: "Alec está básicamente obsesionado con el Ártico. Le encantan los glaciares y la nieve, y le encantan los exploradores. Es periodista climático, así que para él siempre es esa historia de que ahora, debido al cambio climático, todos se están reduciendo, y él está haciendo todo lo posible por ir a los países más fríos".

Aún no hay más detalles sobre el estado físico de Luhn. Su esposa aseguró a CBS que esperará la evaluación médica completa y reiteró su gratitud por el desenlace: "Creo que es un milagro. Estoy muy agradecido con todas las personas que participaron en el rescate. Es el mejor día de mi vida".