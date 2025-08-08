El país que acaba de perder el Estatus de Protección Temporal en EEUU: estas son las opciones para permanecer de forma legal

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos confirmó la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Camerún, una medida que afecta a miles de ciudadanos de este país que residían de forma legal en territorio estadounidense bajo este programa humanitario. La decisión, anunciada oficialmente en el Federal Register y por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), se hizo efectiva el 4 de agosto de 2025.

El TPS para Camerún: inicio, duración y su finalización

El TPS para Camerún fue designado inicialmente en abril de 2022 debido a la violencia y las condiciones inseguras derivadas de conflictos armados y crisis humanitaria en el país africano. En 2023, el DHS anunció una extensión que mantuvo el estatus hasta el 4 de agosto de 2025, fecha en la que oficialmente expiró.

Durante su vigencia, el programa permitió a más de 7,000 ciudadanos cameruneses vivir y trabajar legalmente en EEUU, evitando la deportación mientras persistían las condiciones que motivaron la designación.

De acuerdo con USCIS, la finalización significa que los beneficiarios pierden la protección contra la expulsión y la autorización automática de empleo, lo que obliga a muchos a buscar otras vías legales para permanecer en el país.

El DHS argumentó que Camerún “ya no cumple con los requisitos legales” para mantener la protección, aunque organizaciones como el International Rescue Committee han advertido que el país sigue enfrentando graves problemas humanitarios.

Opciones legales tras el fin del TPS

Ahora que el TPS ha concluido, los ciudadanos cameruneses que deseen seguir residiendo legalmente en Estados Unidos pueden explorar alternativas migratorias previstas en la ley. Entre ellas, solicitar asilo si temen persecución en su país, aplicar a visas de trabajo o estudio si cumplen con los requisitos, o buscar un ajuste de estatus si tienen un familiar cercano con ciudadanía o residencia permanente.

Sin embargo, y de acuerdo con DHS, también se difundió la posibilidad de acceder a la autodeportación.

Organizaciones legales y de ayuda a migrantes, como la American Immigration Lawyers Association (AILA), recomiendan actuar de inmediato y no esperar a que expire cualquier permiso vigente para evitar caer en situación irregular. Asimismo, subrayan la importancia de recibir asesoría profesional para evaluar la mejor estrategia según cada caso.

El fin del TPS para Camerún marca un cambio significativo para miles de personas que durante más de tres años encontraron en Estados Unidos un lugar seguro.