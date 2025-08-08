No está en Walmart: el moderno ventilador importado de Aldi EEUU que está disponible en dos colores y sale 39.99 dólares

El reconocido supermercado alemán ALDI no deja de sorprender a Estados Unidos con sus ofertas semanales de ALDI Finds. Uno de los productos más comentados en estos días de calor es el ventilador Ambiano High Velocity Fan, un artículo de edición limitada que está arrasando por su buen precio.

No está en Walmart: ¿por qué este ventilador de ALDI es una compra imperdible?

ALDI compartió en su web un ventilador importado de alta velocidad de la marca Ambiano por solo 39.99 dólares. Con tres niveles de velocidad, asa para transportarlo fácilmente y un cable de 1.6 metros, este dispositivo promete refrescar cualquier ambiente sin problemas. No es de sorprender que, por estas razones, la cadena alemana lo haya colocado en su sección destacada ALDI Finds

El producto importado forma parte de los artículos de edición limitada que la cadena alemana lanza semanalmente. Como todos los ALDI Finds, estará disponible solo por tiempo limitado y hasta agotar existencias, como se explica en la sección de preguntas frecuentes de la tienda.

Captura de pantalla del producto de Aldi Aldi

¿Dónde conseguir este ventilador que no es de Walmart en Estados Unidos?

El inventario de ALDI Finds puede variar según la tienda, por lo que es recomendable acudir lo antes posible al local más cercano tras el lanzamiento. La propia cadena aconseja visitar las tiendas locales cuanto antes para no perder estas oportunidades únicas. Este ventilador tanto en su color plata como negro, está disponible también para su compra online.

En las FAQs de ALDI aclaran:“Usamos nuestro programa ALDI Finds como una forma de probar nuevos productos. Si un artículo se vende bien, podría volver como ALDI Find durante todo el año o incluso agregarse a nuestra selección diaria.”