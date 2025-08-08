Un hombre huyó de Haití y se convirtió en un pilar de su comunidad en Ohio: ahora enfrenta la deportación

La vida de Marc Rocher dio un giro desde que escapó de la violencia en Haití y encontró refugio en Ohio, donde se volvió indispensable para una familia local. Ahora, este educador y voluntario en una iglesia enfrenta la amenaza de ser deportado por las nuevas políticas del presidente Donald Trump.

Escapó de Haití pero ahora podría ser deportado de Estados Unidos

Marc Rocher, de 32 años, llegó a Estados Unidos en 2023 bajo un programa de parole humanitario, escapando del caos en Haití tras el secuestro de un amigo cercano. Una vez en suelo estadounidense, recibió Estatus de Protección Temporal (TPS) y un permiso de trabajo que le permitió ejercer como maestro de ciencias y traductor en Springfield, Ohio, una zona afectada por la escasez de docentes, especialmente los que hablan criollo haitiano.

Andy y Amy Schafer, una pareja de la localidad, aseguraron a NBC News que sin la ayuda de Rocher, sus hijos adoptivos Francion (13) y Jean Luckson (11), recién llegados de Haití, no podrían haber afrontado las barreras de idioma ni las secuelas emocionales del trauma que vivieron.

Cómo fue la reacción local de la comunidad

El 27 de junio, el gobierno de Trump anunció la cancelación del TPS para los haitianos a partir del 2 de septiembre. Sin embargo, un tribunal federal bloqueó temporalmente la medida, extendiendo la protección hasta el 3 de febrero de 2026. A pesar de esta prórroga, Rocher vive con incertidumbre.

Su historia tocó el corazón de Putnam County, donde el 83% de los votantes apoyaron a Trump en 2024. Allí, Rocher es visto como un miembro esencial de la comunidad y un voluntario comprometido.

“Marc ha sido una bendición, tanto para la escuela como para los dos chicos Schafer”, dijo el superintendente de las escuelas de Columbus Grove, Nick Verhoff.