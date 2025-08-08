Alerta: Donald Trump sorprende con una orden secreta para combatir a los cárteles latinoamericanos

Esta medida se convierte en la estrategia más agresiva en la actual administración del presidente republicano contra el crimen organizado. Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría autorizado al Pentágono el uso de la fuerza militar contra cárteles de la droga en América Latina, según documentos filtrados y obtenidos por el New York Times. La orden, clasificada como secreta, marca un cambio significativo en la estrategia de seguridad nacional al tratar a estos grupos como una amenaza militar directa y no solo como un asunto de seguridad interna.

De la filtración al impacto político

De acuerdo con el New York Times, la directiva permitiría operaciones militares contra cárteles específicos designados como organizaciones terroristas extranjeras. La medida, considerada la más agresiva hasta la fecha en la guerra de Trump contra el narcotráfico, abre la puerta a intervenciones más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Este enfoque ha generado expectativas, pero también preocupaciones sobre posibles tensiones diplomáticas, especialmente con México y otros países de la región.

En febrero de 2025, el gobierno de Trump había clasificado a grupos como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13) como organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación no solo reforzó el marco legal para actuar contra ellos, sino que también habilitó el uso de recursos militares, sanciones económicas y restricciones migratorias contra cualquier persona o entidad que colabore con dichas agrupaciones.

De acuerdo con lo revelado por el medio neoyorquino, la orden del republicano habría obligado a funcionarios militares a comenzar a elaborar opciones o planificaciones sobre la forma en la que se puede actuar.

De acuerdo con el contralmirante retirado James E. McPherson, consultado por el New York Times, emplear fuerza militar sin el consentimiento del país afectado sería “una importante violación del derecho internacional”, salvo excepciones muy específicas.

Hasta el momento, se desconoce si la Casa Blanca, el Pentágono o el Departamento de Estado han emitido opiniones o alternativas legales para llevar a cabo operaciones en territorios extranjeros.

Acciones recientes contra el narcotráfico

La nueva orden se suma a otras acciones contundentes impulsadas por la administración Trump. Entre ellas, destacan operaciones de vigilancia con drones de la CIA sobre territorio mexicano para recabar información de inteligencia contra cárteles y redes criminales.

Estos dispositivos, actualmente sin armamento, podrían ser adaptados para ataques selectivos si así se ordena.

Asimismo, Trump anunció recientemente una recompensa millonaria para quienes aporten información que conduzca al arresto o encarcelamiento de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a quien acusa de vínculos con redes de narcotráfico.

Con este conjunto de medidas, la Casa Blanca busca proyectar una política exterior más agresiva contra el crimen organizado transnacional y reforzar el papel del ejército en la lucha contra estas organizaciones.