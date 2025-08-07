Trump amenaza a los menores del D.C. y busca "procesarlos como adultos": "La delincuencia está fuera de control"

Donald Trump se pronuncia en contra de la inseguridad del D.C.

La violencia juvenil en Washington D.C. preocupa al presidente Donald Trump, quien volvió a hablar sobre la inseguridad que hay en la capital de Estados Unidos. En una publicación reciente en su red social Truth Social, lanzó duras críticas a las autoridades locales y exigió medidas más severas contra los menores involucrados en hechos delictivos. Trump advirtió que si no había cambios, el gobierno federal podría intervenir directamente en la gestión del D.C.

Trump exige castigos más duros para los menores desde los 14 años

“El crimen en Washington D. C. está totalmente fuera de control. 'Jóvenes' locales y miembros de pandillas, algunos de apenas 14, 15 y 16 años, están atacando, asaltando, mutilando y disparando al azar contra ciudadanos inocentes, mientras saben que serán liberados casi de inmediato”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El presidente, con profunda preocupación, señaló: “La ley en D.C. debe cambiar para procesar a estos 'menores' como adultos y encerrarlos por mucho tiempo, empezando desde los 14 años”. Según Trump, la falta de consecuencias severas alimenta la violencia en las calles y genera un clima de impunidad entre los jóvenes.

Joven herido compartido en un posteo de de Donald Trump en Truth Social. @realDonaldTrump

Trump avisa que tomará el control federal del D.C. si no ve cambios

Donald Trump sostuvo que la capital de Estados Unidos debe ser un ejemplo en materia de seguridad, cosa que no estaría sucediendo: “Washington D. C. debe ser seguro, limpio y hermoso para todos los estadounidenses y, lo que es importante, para que el mundo lo vea”, afirmó el presidente.

“Si D.C. no se pone en orden (y rápido) no tendremos más opción que tomar el control federal de la ciudad y administrarla como debe ser”.

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

Su mensaje concluyó con una advertencia: “Voy a ejercer mis poderes y federalizar esta ciudad. ¡Hagamos a Estados Unidos grande otra vez!”.