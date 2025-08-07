Pésimas noticias para Rusia: un asesor confirmó que Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán "en los próximos días"

La tensión entre Estados Unidos y Rusia volvió a escalar tras la sorpresiva revelación de que Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán "en los próximos días". Según confirmó un asesor del Kremlin, los líderes podrían verse en algún punto de la semana siguiente.

Trump y Putin se reunirán en los próximos días

Yuri Ushakov, asesor presidencial y exembajador en Washington, confirmó al medio estatal ruso RIA Novosti, citado por CNN, que se están llevando adelante los preparativos para el encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin, y que la intención es que se reúnan "la próxima semana". A pesar de que aclaró que es difícil precisar cuánto demorará la organización, la idea es que el encuentro sea muy pronto.

Para Rusia, esto podría ser una pésima noticia, ya que implicaría que podría ceder al plazo final impuesto por Estados Unidos para avanzar con un alto al fuego en Ucrania, antes de aplicar nuevas sanciones más duras. Como comunicó previamente Donald Trump, ese ultimátum vence este viernes.

Trump presiona con sanciones mientras Putin plantea el lugar de reunión

Según CNN, el presidente ruso sugirió que los Emiratos Árabes Unidos serían un lugar "adecuado" para el encuentro, aunque Ushakov deslizó que la sede ya está definida, sin dar detalles.

Mientras tanto, Donald Trump, anunció una tarifa extra del 25% contra India por comprar petróleo ruso. Y, como dejó entrever en Truth Social, el mandatario estadounidense está cada vez más frustrado con la actitud rusa.

A productive conversation with President Trump, with the key focus of course being ending the war. We are grateful to @POTUS for all efforts toward a just and lasting peace. It is truly a must to stop the killing as soon as possible, and we fully support this. Many months could… pic.twitter.com/2doL7xsGkG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2025