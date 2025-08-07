ICE detiene a miles de mexicanos: cuántos son y en qué estados ocurren más arrestos

Durante los primeros cinco meses del segundo mandato del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó más de 109,000 arrestos en Estados Unidos, con una clara concentración en estados fronterizos y del sur del país, según un análisis de CBS News basado en datos oficiales. Los mexicanos encabezan la lista de la nacionalidad más arrestada.

Texas y Florida lideran la lista de estados con más arrestos de ICE

Entre el 20 de enero y el 27 de junio, Texas registró cerca del 25% de todas las detenciones, seguido por Florida con un 11% y California con un 7%. Georgia (4%) y Arizona (3%) completan el top 5. Por el contrario, Vermont, Alaska y Montana sumaron apenas unos 100 arrestos en conjunto.

Expertos en inmigración señalan que la concentración de arrestos en estas zonas responde a factores como la geografía, la demografía y el nivel de cooperación de las autoridades locales con ICE. En estados como Texas y Florida, las políticas permiten una mayor colaboración con las autoridades federales, lo que facilita arrestos en cárceles estatales y locales.

En lugares con políticas santuario, como California, las detenciones suelen requerir más recursos y se realizan de forma “a gran escala” fuera de centros de detención.

En el mismo periodo de 2024, bajo la administración Biden, ICE reportó poco más de 49,000 arrestos. Esto implica un aumento del 120% en lo que va del nuevo mandato de Trump.

México, el país con más detenidos

De los arrestados por ICE en este periodo, casi 40,000 eran ciudadanos mexicanos. Les siguieron guatemaltecos (15,000), hondureños (12,000), venezolanos (8,000) y salvadoreños (más de 5,000).

En total, las personas detenidas provenían de casi 180 países, en su mayoría de América Latina y el Caribe.