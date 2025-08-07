Donald Trump se enfurece con el CEO de Intel y le pide que renuncie: "Debe irse de inmediato. No hay otra solución"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señala con el dedo mientras pronuncia un discurso en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos. Kent Nishimura Reuters

El presidente Donald Trump, a tempranas horas de la mañana, encendió la polémica en Estados Unidos tras exigir la renuncia del CEO de Intel, Lip-Bu Tan, a quien acusó de estar comprometido por supuestos vínculos con China. En un posteo en su red social Truth Social, exigió su salida inmediata de la compañía tecnológica.

Esta mañana, Donald Trump escribió en su cuenta de Truth Social: “El director ejecutivo de Intel se encuentra en una situación muy conflictiva y debe dimitir de inmediato. No hay otra solución. ¡Gracias por su atención!".

Según información compartida por CNN, el reclamo del presidente llega luego de que el senador republicano Tom Cotton enviara una carta al presidente del directorio de Intel, Frank Yeary. En el documento, expresó graves preocupaciones sobre los vínculos de Lip-Bu Tan con China.

En la carta también se mencionan reportes recientes donde se detalla que Tan ha invertido, tanto a título personal como fondos de capital, en cientos de empresas chinas, algunas de ellas conectadas al ejército chino.

¿Por qué crecen las dudas en torno a Lip-Bu Tan?

Según lo reportado por Reuters en abril y replicado por CNN, Lip-Bu Tan habría destinado fondos a empresas en China. Este hecho despertó alarma en sectores políticos por su posible impacto en la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente considerando que Intel ha sido beneficiaria de subsidios federales.

El senador Cotton escribió en X: “El nuevo CEO de Intel tiene, según se informa, vínculos profundos con los comunistas chinos. Las empresas estadounidenses que reciben subvenciones del gobierno deben ser administradores responsables del dinero de los contribuyentes y cumplir con estrictas normas de seguridad”.

Mientras tanto, las acciones de la compañía cayeron cerca de un 5% en el mercado.