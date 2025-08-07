Un director de banco rompe con las reglas del regreso a la oficina y ofrece flexibilidad a sus empleados: "La estrategia funciona"

El CEO del banco estadounidense Standard Chartered, Bill Winters, se diferencia de otros líderes del sector bancario global con una política laboral basada en la flexibilidad y la confianza. Mientras gigantes como JPMorgan Chase, Goldman Sachs y HSBC insisten en volver a la presencialidad, Winters mantiene una postura opuesta: empleados autónomos que deciden cuándo ir a la oficina.

El director de banco que mantiene una política basada en adultos responsables

En una entrevista reciente con Bloomberg, Winters fue claro: “Trabajamos con adultos, y los adultos pueden tener una conversación entre adultos para decidir cómo manejar mejor su equipo”. Según explicó, cada empresa tiene su propia receta, y la de Standard Chartered está funcionando. “Nuestros resultados muestran que la estrategia da frutos”, afirmó.

El director acude a la oficina cuatro veces por semana, y la empresa le permite a los equipos coordinar sus horarios presenciales.

El modelo, según el CEO, fomenta la colaboración sin perder de vista las necesidades personales. “Nuestros directores quieren venir a la oficina porque lideran equipos, colaboran. Pero si necesitan flexibilidad, la tienen”, dijo.

Resultados que validan el modelo

En el segundo trimestre de 2025, Standard Chartered reportó un aumento del 48% en sus ganancias antes de impuestos. Winters lo atribuyó directamente al enfoque flexible de la compañía. Durante la presentación de resultados, afirmó que ese crecimiento “es una prueba de nuestra capacidad para ofrecer servicios excepcionales y muestra que nuestra estrategia está funcionando”.

Esta postura se diferencia de la de otras entidades bancarias. JPMorgan Chase ordenó recientemente el regreso a la oficina a tiempo completo, con su CEO, Jamie Dimon, señalando que el trabajo remoto entorpece la toma de decisiones.

David Solomon, de Goldman Sachs, calificó el trabajo a distancia como “una aberración”.