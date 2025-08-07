El depósito que la administración de Trump exigirá a extranjeros para ingresar a los Estados Unidos

A partir del 20 de agosto de 2025, algunos extranjeros que soliciten visas de turismo o negocios para ingresar a Estados Unidos deberán dejar un depósito económico como condición de entrada. Esta nueva medida, impulsada por la administración de Donald Trump, busca reducir la cantidad de visitantes que permanecen en el país más allá del tiempo permitido por sus visas. El depósito, también llamado “visa bond”, será reembolsable y su valor oscilará entre los 5,000 y los 15,000 dólares.

La fianza obligatoria para turistas y empresarios extranjeros

De acuerdo con el Departamento de Estado de EE. UU., esta política forma parte de un programa piloto de 12 meses dirigido a ciudadanos de países con altos índices de sobreestadía.

Los solicitantes de visas B‑1 y B‑2, utilizadas comúnmente para negocios y turismo, deberán pagar una fianza reembolsable cuyo monto será fijado por un oficial consular con base en el nivel de riesgo. El objetivo es garantizar que los visitantes salgan del país antes de que expire su visa.

Según reporta Politico, esta iniciativa retoma una propuesta planteada en 2020, pero que no fue implementada en su momento debido a la pandemia. Ahora, bajo la administración actual, el programa ha sido reactivado con el argumento de fortalecer el control migratorio.

Por su parte, The Guardian detalla que el depósito podría ser de 5,000, 10,000 o hasta 15,000 dólares, y solo se aplicará a solicitantes fuera del Programa de Exención de Visa.

Este nuevo requerimiento está generando preocupación entre organizaciones de derechos migratorios, quienes advierten que podría afectar negativamente el turismo y limitar el acceso a personas de países en desarrollo. No obstante, el gobierno ha aclarado que el monto será reembolsado si el visitante cumple con las condiciones de su estancia, lo que incluye abandonar el país en el tiempo estipulado.

Otro pago que el gobierno exige a ciertos extranjeros

La exigencia de depósitos no es la única medida económica reciente dirigida a visitantes extranjeros. Como reportó AP News, desde hace un tiempo el gobierno también solicita una tarifa de inscripción adicional para el trámite de visas de trabajo temporal H‑1B, conocida como cuota antifraude, cuyo valor puede superar los 500 dólares.

Aunque este monto no se impone a todos los solicitantes, es una carga económica que algunas empresas patrocinadoras deben cubrir en nombre de los trabajadores extranjeros. En algunos casos, el monto es reembolsado si la solicitud es rechazada o si se demuestra cumplimiento con las reglas migratorias.

Ambas medidas reflejan una tendencia a imponer mayores controles económicos sobre quienes desean ingresar a Estados Unidos, ya sea por turismo, negocios o trabajo.