Confirmado: Revelan a los países que tendrán que pagar hasta 15,000 dólares para obtener visas de turismo y negocios

Una nueva medida del Departamento de Estado de Estados Unidos ha causado revuelo entre viajeros internacionales: ciertos solicitantes de visas de turismo (B‑2) y negocios (B‑1) deberán pagar un depósito que puede ascender hasta los 15,000 dólares. El programa piloto fue confirmado por fuentes oficiales y respaldado por medios como Reuters, quienes ahora han revelado a los primeros países que formarán parte de este plan: Malawi y Zambia.

Malawi y Zambia, los primeros países afectados

Según el anuncio oficial, la medida aplicará exclusivamente, por ahora, a ciudadanos de Malawi y Zambia, dos países del sur de África. Estos países fueron seleccionados con base en sus tasas elevadas de permanencia irregular, es decir, cuando los visitantes sobrepasan el tiempo autorizado en sus visas.

La implementación comenzará el próximo 20 de agosto de 2025, y durante un año se evaluará su efectividad.

La decisión forma parte de una estrategia más amplia para gestionar los flujos migratorios con mayor control, utilizando herramientas económicas que incentiven el cumplimiento de las reglas de permanencia.

Aunque el número de personas que solicitarán visas desde estos países es limitado, se estima que el programa podría impactar a cerca de 2,000 solicitantes.

Una fianza reembolsable que busca reducir estancias irregulares

El requisito consiste en el pago de una fianza reembolsable de 5,000, 10,000 o 15,000 dólares, dependiendo del perfil del solicitante y de la evaluación consular. El monto deberá ser cubierto antes de recibir la visa y será devuelto únicamente si la persona cumple con los términos de su estadía y regresa a su país de origen en el tiempo estipulado.

El objetivo declarado por el Departamento de Estado es reducir la tasa de visitantes que se quedan ilegalmente en el país, utilizando este mecanismo como disuasión. El programa no afectará a otros países ni a otras categorías de visa por el momento, y se trata de un experimento limitado que podrá ser ampliado, modificado o cancelado dependiendo de sus resultados.

Con esta medida, la administración de Donald Trump ha lanzado un mensaje claro al establecer este nuevo filtro económico: quienes deseen visitar el país bajo ciertas condiciones deberán demostrar no solo su intención de cumplir la ley, sino también tener la capacidad de cubrir este compromiso financiero. Aunque por ahora solo incluye a dos naciones africanas, expertos aseguran que esta podría ser la antesala de una política migratoria más amplia en el futuro.