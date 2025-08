Trump elogia a Sydney Sweeney por su polémica campaña publicitaria tras conocer un dato clave: "Es fantástica"

Sydney Sweeney protagoniza una campaña de jeans para la marca American Eagle que dio mucho de qué hablar. En las últimas horas, terminó ganándose el respaldo más inesperado: el del presidente Donald Trump. El mandatario de Estados Unidos elogió el spot de la actriz al enterarse de que ella está afiliada al Partido Republicano.

Trump celebra la campaña tras saber que Sweeney es republicana

Durante una rueda de prensa, Trump fue consultado sobre la actriz de Euphoria y su reciente anuncio con la marca de ropa. Su reacción cambió al conocer un detalle clave: “¿Está registrada como republicana? Ah, entonces ahora me encanta su anuncio”, respondió. Luego agregó: “Te sorprendería saber cuántas personas son republicanas. No lo sabía, pero me alegra que me lo digas. Si Sydney Sweeney es republicana, su publicidad me parece fantástica”.

En su red social, Trump también calificó la pieza como “el anuncio más candente que hay” y afirmó que los jeans de American Eagle “se están vendiendo como pan caliente”.

La campaña publicitaria que generó polémica

El anuncio titulado Sydney Sweeney Has Great Jeans, provocó reacciones divididas. En un video promocional, la actriz camina frente a un cartel con la frase "Sydney Sweeney Has Great Genes" (Sydney Sweeney tiene buenos genes), la tacha y reemplaza “Genes” por “Jeans”. La ambigüedad en el mensaje fue interpretada por algunos como un guiño inapropiado a ideas eugenésicas, mientras que otros defendieron el tono como una simple broma publicitaria.

Desde que se lanzó en redes sociales, el aviso recibió críticas por su supuesta falta de sensibilidad racial, aunque también fue aplaudido por quienes lo ven como un rechazo a la corrección política en la publicidad.

Según registros públicos citados por el New York Post, Sweeney está registrada como votante republicana en el condado de Monroe, Florida, desde junio de 2024.