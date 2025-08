La intimidante estrategia de Trump para reforzar las deportaciones: se ofrecen bonos de 50,000 dólares a nuevos reclutas

Como parte de su renovada estrategia migratoria, Donald Trump ha impulsado una nueva campaña para “fortalecer” a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A través de canales oficiales, se lanzó un proyecto de reclutamiento dirigido a “estadounidenses valientes y heroicos” para servir como oficiales de deportación, abogados e investigadores, ofreciendo bonos de incorporación de hasta 50,000 dólares.

La campaña de Trump para fortalecer a ICE

De acuerdo con AP, la campaña, con estética de carteles de la II Guerra Mundial, lleva lemas como “Your country is calling you to serve at ICE” o imágenes de Trump y funcionarios con frases como “DEFEND THE HOMELAND”. La intención explícita es atraer a personas motivadas por un discurso patriótico, además del atractivo económico.

El plan prevé bonificaciones que pueden alcanzar los 50,000 dólares por firmar, además de beneficios adicionales como oportunidades de pago por horas extras, programas de condonación de préstamos estudiantiles y opciones de perdón de deuda.

Todo esto forma parte de un amplio paquete aprobado por el Congreso bajo el “One Big Beautiful Bill”, que destina alrededor de 170 mil millones de dólares a seguridad fronteriza e inmigración durante cinco años.

De ese total, 76.5 mil millones van directamente a ICE, con unos 45 mil millones para ampliar la capacidad de detención y unos 30 mil millones para contratar 10,000 nuevos empleados con el objetivo de alcanzar 1 millón de deportaciones al año.

Mientras tanto, expertos como Jason Houser (ex jefe de personal de ICE bajo la administración Biden) advierten que una expansión rápida podría llevar a bajar los estándares de contratación y entrenamiento, algo que ya ocurrió durante la ampliación de la Border Patrol en los años 2000, lo cual resultó en aumento de casos de mala conducta del personal.

Invitación a agentes retirados: “Operation Return to Service”

Según AP, ICE también ha lanzado un programa paralelo para atraer a empleados retirados: les ofrece reincorporarse a las filas con incentivos financieros atractivos, incluyendo un bono de hasta 50,000 dólares.

Muchos de estos oficiales se habían retirado durante la administración Biden, frustrados por lo que denominaron “políticas fallidas” que impedían su labor.

Este esfuerzo, apodado informalmente “Operation Return to Mission” o “Return to Service”, busca no solo sumar experiencia, sino también equilibrar la necesidad de rápida expansión del personal. Aquellos que regresan pueden conservar su pensión y beneficios gracias a exenciones de doble compensación, y podrían recibir pagos adicionales anuales de hasta 10,000 dólares durante los primeros tres años.

Las ofertas ya se han extendido: según ICE, desde el 4 de julio ya se emitieron más de 1,000 ofertas provisionales a ex agentes, una señal del avance acelerado del reclutamiento.