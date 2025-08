Un médico cubano es arrestado por el ICE a pesar de que ingresó legalmente a EE. UU.: “Su regreso a Cuba implicaría una condena”

En una historia que ha conmovido a la comunidad cubana, el médico Álvaro Zapata Inza fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, pese a haber ingresado al país hace tres años con un formulario migratorio I‑220A. Según el medio CiberCuba, su situación pone de relieve el riesgo que corren quienes huyen del régimen cubano solo para enfrentarse al vacío legal en EE. UU. y ser detenidos sin garantías claras.

El caso de Zapata Inza

Álvaro Zapata Inza formó parte de una misión médica cubana en Brasil, de la cual desertó hace más de tres años. Según relata CiberCuba, emprendió un largo viaje por varios países de Sudamérica hasta alcanzar la frontera con México, donde solicitó protección internacional.

Posteriormente, ingresó a Estados Unidos mediante el formulario I‑220A, que permite permanecer en libertad bajo supervisión mientras se tramita un proceso migratorio.

El mismo medio informó que desde hace más de un mes está bajo custodia de ICE en el centro de detención del sur de Texas, tras haber sido arrestado el 11 de junio de 2025. CiberCuba informa que no se conocen antecedentes penales, pero sí una fuerte incertidumbre legal sobre su futuro.

Voces cercanas: las citas sobre su situación

Abigaíl Corzo, una amiga de Zapata que reside en Cuba y contactó con CiberCuba, compartió detalles escalofriantes que el mismo Zapata le compartió respecto a su miedo por volver a Cuba: “Si me deportan, me suicido”.

Corzo también expresó su desesperación: “Él es quien me llama desde el centro de detención. Yo estoy en Cuba, no tengo manera de ayudarlo desde aquí, y él no tiene familia que pueda intervenir por él...".

La amiga del médico latino también mencionó que en caso de ser deportado, Zapata podría enfrentar una “condena” en su país: “Su regreso a Cuba implicaría una condena, una vida bajo control, sin libertad para viajar ni ejercer su profesión dignamente. No sé ya a quién acudir. Estoy desesperada”.

Según su relato, la condición de desertor de una misión médica cubana conllevaría sanciones institucionales, estigmatización social y restricción profesional en la isla.

Estatus actual de su proceso

Hasta ahora, ICE no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso ni ha detallado la naturaleza exacta de su estatus migratorio, más allá de confirmarse su detención en el South Texas Detention Facility.