Donald Trump presiona para poner fin a la Guerra en Ucrania y tiembla Putin: "No hay motivo para esperar"

Donald Trump endureció su postura hacia Vladímir Putin en medio de la Guerra en Ucrania, y recortó drásticamente el plazo para que Rusia acuerde la paz. Desde Escocia, durante una reunión con el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente de Estados Unidos declaró: “Voy a fijar un nuevo plazo de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay motivo para esperar”.

Trump exige a Rusia terminar la guerra en menos de dos semanas

Donald Trump mostró su frustración por la falta de avances y adelantó su fecha límite para alcanzar un acuerdo. Según declaró a la prensa, “simplemente no vemos ningún progreso”.

En palabras del propio mandatario de Estados Unidos, según compartió The New York Times, el comportamiento de Putin genera preocupación a nivel mundial, ya que empieza conversaciones y luego “sale a lanzar cohetes sobre alguna ciudad como Kiev y mata a muchas personas en un asilo de ancianos o lo que sea. Hay cuerpos tirados por toda la calle. Y yo digo: esa no es la forma de hacerlo”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del primer ministro británico, Keir Starmer, durante su reunión en el campo de golf Trump Turnberry durante el viaje privado de cinco días de Trump a Reino Unido. Europa Press / Chris Furlong / PA Wire

Amenazas y repercusiones si Rusia no acepta la paz

El presidente Donald Trump ya había lanzado una advertencia para Putin semanas atrás. Si Rusia no acordaba una solución en 50 días, Estados Unidos aplicaría aranceles muy severos. Pero ahora, según lo publicado en The New York Times, ese límite se reduce a menos de dos semanas.

La presión de Donald Trump tiene como objetivo obligar a Putin a sentarse a negociar. Sin embargo, mientras tanto, el conflicto en Ucrania sigue cobrando vidas, sin señales de resolución.