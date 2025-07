El crucero más grande del mundo llega a Florida en esta fecha y tendrá a Diana Ross como madrina

La empresa Royal Caribbean está a punto de marcar un nuevo hito en la historia de los viajes familiares con la llegada del crucero más grande del mundo: Star of the Seas. Esta imponente embarcación, de 364 metros de largo y una capacidad para más de 5.600 pasajeros, está prevista para arribar al puerto de Port Canaveral, Florida, el próximo 15 de agosto, antes de iniciar su viaje inaugural el 31 del mismo mes. Construido en el astillero Meyer Turku de Finlandia, representa un logro de la ingeniería sin precedentes y una nueva era para el turismo marítimo.

Diana Ross será la madrina del Star of the Seas

La sorpresa más llamativa del debut será la participación de la icónica cantante Diana Ross, quien fue nombrada oficialmente madrina del Star of the Seas. A sus 81 años, la artista confirmó que ofrecerá un espectáculo exclusivo durante el primer viaje del crucero. “He sentido siempre una conexión profunda con el océano y la magia que representa. Ser madrina de este barco es algo verdaderamente especial”, afirmó Ross en un comunicado. La elección no es casual: su música acompañó a generaciones y simboliza el espíritu familiar que Royal Caribbean quiere potenciar con esta nueva embarcación.

Antes de llegar a Estados Unidos, el crucero hará una escala en Cádiz, España, donde se realizarán los últimos retoques. Desde allí, partirá para recorrer el Caribe en rutas de siete noches que incluyen destinos como Coco Cay, en las Bahamas, uno de los puntos más valorados por los pasajeros. Con este lanzamiento, Royal Caribbean asegura que sus viajes familiares entrarán en una nueva dimensión de confort, entretenimiento y exclusividad.

Un parque acuático y 40 formas de disfrutar a bordo

Entre las muchas atracciones que ofrece el Star of the Seas, destaca su parque acuático, el más grande jamás construido en un barco. Además, los pasajeros podrán disfrutar sin costo adicional de espectáculos como Back to the Future: The Musical y más de 20 restaurantes, bares y salones. La oferta se completa con ocho vecindarios temáticos, entre ellos el Royal Promenade, con vistas panorámicas al océano, y Central Park, un espacio abierto que alberga más de 30.500 plantas reales.

Otro de los elementos únicos es The Pearl, la escultura cinética más grande del mundo, que redefine el concepto de arte en alta mar. También sobresale el exclusivo Lincoln Park Supper Club, inspirado en la Chicago de los años 30, y nuevas propuestas gastronómicas con opciones como sushi, champán y vino espumoso en ventanillas de recogida rápida, pensadas para una experiencia sin complicaciones.

Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean, celebró el logro con entusiasmo: “Estamos increíblemente orgullosos de dar la bienvenida al Star of the Seas a nuestra familia. Esta embarcación es el resultado de años de trabajo y colaboración de muchos talentos que han hecho posible una experiencia sin precedentes para los viajeros”. El ejecutivo también confirmó que este será solo el comienzo de una nueva era para los viajes en familia.

Star of the Seas cuenta con un gigantesco parque acuático y espectáculos gratuitos para todos los gustos. Royal Caribbean

El crucero no solo será un centro de entretenimiento flotante, sino también una puerta de entrada a algunos de los destinos más emblemáticos de Florida, como el Kennedy Space Center y los parques temáticos de Orlando, ubicados a pocos minutos del puerto. Además, quienes desembarquen en Puerto Cañaveral tendrán la posibilidad de nadar con manatíes o disfrutar de visitas culturales a museos cercanos.

Con entradas desde 951 dólares por persona para su primer viaje, el Star of the Seas promete convertirse en uno de los cruceros más demandados del mercado. Su llegada a Florida y la participación de una leyenda musical como Diana Ross auguran un estreno inolvidable para miles de pasajeros.