Es oficial: Coca-Cola cambia la fórmula de la bebida en Estados Unidos a pedido de Donald Trump

Coca-Cola confirmó que lanzará una nueva versión de su bebida cola elaborada con azúcar de caña producida en Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump afirmara en redes sociales que convenció a la compañía de abandonar el jarabe de maíz de alta fructosa.

Coca-Cola apuesta por una opción alternativa con azúcar

El anuncio llegó a través del informe de ganancias trimestral de la compañía, donde se detalló que, como parte de su agenda de innovación, Coca-Cola presentará este otoño una variante con azúcar de caña nacional. La receta tradicional, sin embargo, no será modificada.

La nueva versión no reemplazará la fórmula clásica , que seguirá incluyendo jarabe de maíz.

Coca-Cola ya utiliza azúcar de caña en algunos productos, como las bebidas comercializadas en México.

La decisión busca “ofrecer más opciones según las preferencias de los consumidores”, explicó la empresa.

El CEO de Coca-Cola, James Quincey, dijo ante analistas que espera que esta nueva bebida se convierta en una alternativa duradera. “Ya usamos azúcar de caña en productos como limonadas y cafés. Queremos aprovechar todo el abanico de opciones dulzantes”, afirmó.

Trump se atribuye el cambio y recibe apoyo de su equipo

La semana pasada, Donald Trump publicó que Coca-Cola había accedido a utilizar azúcar de caña en sus colas. Si bien la empresa no cambió su receta tradicional, la introducción de esta nueva línea de producto pareció respaldar, al menos parcialmente, su afirmación.

Robert F. Kennedy, Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump, ha sido una de las voces más críticas contra el jarabe de maíz. En un podcast reciente, lo calificó como una “fórmula para la obesidad y la diabetes”.

Especialistas piden reducir el azúcar, no reemplazarlo

Expertos en salud pública advierten que el tipo de azúcar no es el único problema. Eva Greenthal, del Center for Science in the Public Interest, explicó: “Consumir azúcar en exceso, sea cual sea su origen, perjudica la salud. En lugar de cambiar el tipo de azúcar, la administración Trump debería enfocarse en reducir su cantidad”.