Migrante mexicano perdió medio pulmón mientras estaba arrestado por ICE y ahora pide ayuda para recuperar su salud

Un migrante mexicano arrestado por agentes de ICE terminó en coma y perdió parte de un pulmón luego de no recibir atención médica a tiempo dentro de un centro de detención en Georgia, Estados Unidos, según denunció él mismo en una entrevista con Univision.

Migrante mexicano perdió parte de un pulmón mientras estaba arrestado por ICE

Mario Vargas fue detenido el 24 de mayo en su lugar de trabajo por agentes de inmigración y trasladado primero al centro de detención de Atlanta, y luego al de Stewart, también en Georgia. Dos semanas después de su arresto comenzó a sentirse mal, con fiebre y dolor fuerte al respirar, pero asegura que en el centro solo le daban pastillas que no aliviaban los síntomas.

"Me dejaban ahí encerrado… las pastillas no me quitaban el dolor", afirmó Vargas. Su familia solo supo que estaba enfermo porque otro detenido les avisó. Ya muy debilitado, el propio Vargas firmó una salida voluntaria para poder ser trasladado al hospital Piedmont Columbus Regional, lo que ocurrió el 18 de junio.

Ya internado, el hombre terminó en coma y despertó el 2 de julio, tras haber perdido parte del pulmón.

Le diagnosticaron enfermedad grave y pide ayuda para cuidar su salud

Vargas permaneció en coma hasta el 2 de julio. Al despertar, fue informado de que le habían extirpado una parte del pulmón debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica causada, según los médicos, por una infección que no se trató a tiempo.

El 7 de julio tuvo que dejar el hospital por no contar con seguro médico y porque su familia ya no podía cubrir los gastos. Actualmente, no puede moverse solo y necesita ayuda para las tareas más básicas.

Por esa razón, su familia organizó una colecta en GoFundMe para recaudar fondos. "Ocupo ayuda para todo, para ir al baño o cualquier cosa, porque yo solo no puedo", explicó.

ICE le puso fecha de salida de Estados Unidos, pero su abogado asegura que podría detenerse

ICE le dio plazo hasta el 2 de noviembre para abandonar Estados Unidos de forma voluntaria. Sin embargo, el abogado migratorio Michael Urbina cree que esta orden podría anularse. “La firma no es válida por el hecho de que hasta cierto punto fue firmada bajo algún tipo de presión, por el hecho de la situación de salud que le estaba sufriendo”, señaló.