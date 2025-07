Macron demanda a una influencer pro Trump de Estados Unidos por asegurar que su esposa nació hombre

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte presentaron una demanda en un tribunal de Delaware contra la presentadora conservadora Candace Owens. La acusan de haber lanzado una campaña de difamación con afirmaciones falsas, entre ellas, que la primera dama francesa nació hombre y asumió otra identidad. El caso podría abrir un nuevo frente entre gobiernos europeos y figuras mediáticas estadounidenses.

Acusan a Candace Owens de difundir teorías conspirativas contra Brigitte Macron

La demanda, presentada el miércoles con 22 cargos de difamación, denuncia que Owens, una influencer pro Donald Trump y conservadora, difundió un contenido titulado "Becoming Brigitte", compuesto por ocho episodios y múltiples publicaciones en redes sociales, en el que sostiene que Brigitte Macron es en realidad una persona transgénero que robó la identidad de otra mujer.

Según el documento judicial, los Macrons enviaron tres solicitudes formales para que Owens se retractara. La primera fue en diciembre y la última el 1 de julio. Ante la falta de respuesta, decidieron avanzar legalmente.

“Estas afirmaciones son evidentemente falsas, y Owens lo sabía”, señala la demanda. “Las publicó de todos modos, buscando fama y atención, no la verdad”, agrega.

La pareja presidencial también aseguró que la campaña de Owens causó un daño significativo a nivel personal y familiar, al convertir sus vidas en blanco de burlas y especulación en medios digitales de todo el mundo.

La respuesta de Owens ante la demanda de Macron: “No me voy a callar”

La influencer conservadora respondió públicamente a través de su canal de YouTube. Allí calificó la demanda como un intento de “relaciones públicas” y afirmó que en Estados Unidos existe libertad de expresión.

“Esto no es Francia. Aquí los políticos no pueden intimidar periodistas”, dijo un portavoz de Owens. “Candace no va a retroceder”, sumó.

Durante su transmisión en vivo, Owens mostró el documento judicial y acusó a Brigitte Macron de difamarla en el escrito. También inició su programa con una escena de la película Gladiador donde el personaje de Russell Crowe grita: “¿No están entretenidos?”, dejando claro su postura desafiante ante el litigio.

Un conflicto diplomático entre Estados Unidos y Francia con impacto mediático

El caso podría tener repercusiones más allá del plano judicial, ya que involucra directamente a un jefe de Estado extranjero y a una figura pública estadounidense con miles de seguidores.

El equipo legal espera que la justicia estadounidense frene la difusión de lo que califican como “teorías grotescas” y siente un precedente frente a campañas de desprestigio que cruzan fronteras.

Para los Macron, el objetivo es frenar un modelo de ataque personal que, según ellos, se normalizó en redes sociales bajo la excusa de la libertad de expresión.