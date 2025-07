Alerta: El cobro extra que impondrá el gobierno de EE. UU. a las visas de todos los extranjeros que ingresen al país.

Una nueva tarifa podría afectar directamente a millones de extranjeros que soliciten visas para ingresar al país. Se trata de un cargo adicional conocido como Visa Integrity Fee, de 250 dólares, el cual se sumará a los costos actuales de procesamiento de visas. Aunque aún no tiene una fecha exacta de implementación, se espera que entre en vigor en los próximos meses del año fiscal 2025.

Qué es la Visa Integrity Fee y a quiénes aplicará

De acuerdo con el portal AS USA, la Visa Integrity Fee consta de un costo extra para la mayoría de las visas de no inmigrante. Esto incluye a turistas, estudiantes, trabajadores temporales, inversionistas y participantes en programas de intercambio. La nueva tarifa fue aprobada como parte de la ley federal “One Big Beautiful Bill”, firmada el 4 de julio de 2025.

El Departamento de Estado aún no ha definido con precisión la fecha exacta en que se comenzará a aplicar, pero expertos estiman que podría implementarse a partir del 1 de octubre de 2025, con el inicio del nuevo año fiscal. Según NBC New York, esta medida busca fortalecer el cumplimiento migratorio y recaudar fondos para monitorear a quienes ingresan temporalmente a Estados Unidos.

La tarifa no se aplicará a ciudadanos de los 42 países que forman parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) ni a quienes viajen con visas diplomáticas de tipo A o G. No obstante, la mayoría de los solicitantes de visas turísticas, de negocios o de trabajo sí deberán pagar el nuevo cargo, además del arancel consular habitual.

Uno de los puntos más comentados es que el cobro podría ser reembolsable, pero solo si el viajero cumple con ciertos requisitos, como salir del país antes del vencimiento de su visa y no violar ninguna condición migratoria. Sin embargo, AS USA advierte que aún no existe un mecanismo oficial para solicitar dicho reembolso, y su viabilidad dependerá de futuras regulaciones.

Un nuevo gasto que preocupa a viajeros y estudiantes

Esta medida ha generado preocupación entre comunidades migrantes, estudiantes internacionales y agencias de turismo. Aunque el objetivo del gobierno estadounidense es aumentar la seguridad y supervisión, el nuevo costo podría representar un obstáculo económico importante, especialmente para quienes ya enfrentan altos gastos en trámites consulares, exámenes médicos y pasajes aéreos.

El nuevo cobro de 250 dólares por la Visa Integrity Fee es una realidad respaldada por la ley federal en EE. UU. y afectará a la mayoría de los extranjeros que tramiten visas no inmigrantes.