Walmart pone en oferta el aire acondicionado más pequeño pero más potente del mercado en EE. UU. por solo 180 dólares

Con la llegada oficial del verano y las temperaturas que no dan tregua en buena parte de EE. UU., muchos buscan alternativas que sean efectivas sin gastar una fortuna en electricidad. Si los ventiladores de torre ya no son suficientes y un aire acondicionado tradicional no es opción, un equipo portátil puede ser la solución ideal para soportar el calor extremo: el DuraComfort de 8.000 BTU de Walmart.

Potente, pequeño y multifuncional

Este producto, que está arrasando en ventas, combina potencia y tamaño compacto a un precio increíble: solo 180 dólares de un precio original de 310 dólares. Es decir, tiene un 42% de descuento y se posiciona como uno de los productos más vendidos de la cadena esta semana.

Este ventilador cuenta con una triple función en un mismo aparato. Walmart

Apodado por los usuarios como “pequeño pero poderoso”, este aire acondicionado puede enfriar habitaciones de hasta 230 pies cuadrados (aprox. 21 m²). Es ideal para dormitorios, apartamentos, estudios, oficinas pequeñas e incluso para llevar en una casa rodante. Gracias a su diseño portátil y ruedas integradas, se puede trasladar fácilmente de un ambiente a otro según la necesidad.

Pero su función no termina solo en refrigerar: también es deshumidificador y ventilador con dos velocidades, ofreciendo así un triple beneficio durante los días más calurosos. Además, incluye un temporizador programable de 24 horas para que puedas configurarlo y se apague o encienda solo, y viene con un kit de instalación para ventanas y una manguera de escape ajustable.

Opiniones que lo avalan

Los compradores de Walmart destacan su facilidad de uso, el bajo nivel de ruido y la relación precio-calidad. Una clienta escribió: “Lo compramos porque nuestro hijo se quejaba de que su habitación estaba sofocante. La enfría sin esfuerzo. Súper fácil de instalar, liviano y con apagado automático. No es ruidoso para nada. Realmente, la mejor compra por el precio”.

Un verano fresco por menos de 200 dólares

Producto : DuraComfort 8,000 BTU Portable Air Conditioner.

Precio : $180 en oferta (42% de descuento).

Funciones : aire acondicionado, deshumidificador y ventilador.

Cobertura : hasta 230 ft².

Dónde comprar: Walmart EE. UU.

Esta oferta estará disponible por tiempo limitado y se espera que se agote pronto. Si buscas mantener tu casa fresca sin gastar de más, este modelo de DuraComfort podría convertirse en tu mejor aliado para el verano.