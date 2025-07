La ley en Ohio que genera polémica: podrán exigir prueba de ciudadanía americana para acceder a este derecho clave

Una nueva iniciativa legislativa en Ohio abrió un fuerte debate entre quienes buscan reforzar la seguridad del sistema electoral y aquellos que ven en la medida una barrera injustificada. Las propuestas HB 233 y SB 153 plantean que, para poder votar, los ciudadanos deberán presentar pruebas formales de su ciudadanía estadounidense. Esta exigencia se aplicaría a todos los habitantes registrados para sufragar en el estado.

Qué implican los nuevos proyectos de ley que impulsan en Ohio

Según The Statehouse News Bureau, ambos proyectos de ley, que ya ingresaron a la Asamblea General de Ohio, apuntan a modificar la normativa vigente sobre el proceso electoral. En esencia, requerirán que los votantes muestren documentos como actas de nacimiento, licencias de conducir, pasaportes o identificaciones estatales que acrediten su ciudadanía. De no contar con ellos, solo podrán emitir un voto provisional hasta que su estatus sea verificado.

Las especificidades de cada una de las propuestas son las siguientes:

Senate Bill 153 ( SB 153 ): pone especial énfasis en un monitoreo riguroso de los registros de votantes. La Secretaría de Estado estaría a cargo de analizar mensualmente (y a diario en épocas electorales) la base de datos para detectar posibles votantes que no hayan comprobado su ciudadanía. Aquellas personas registradas que no puedan acreditar su estatus, deberán cancelar su inscripción o presentar la documentación correspondiente si ya votaron.

( ): pone especial énfasis en un monitoreo riguroso de los registros de votantes. La Secretaría de Estado estaría a cargo de analizar mensualmente (y a diario en épocas electorales) la base de datos para detectar posibles votantes que no hayan comprobado su ciudadanía. Aquellas personas registradas que no puedan acreditar su estatus, deberán cancelar su inscripción o presentar la documentación correspondiente si ya votaron. House Bill 233 (HB 233): incluye una cláusula que obliga a los votantes a presentar documentos válidos al momento de emitir su voto. En caso contrario, tendrán que emitir un voto provisional, lo cual puede generar retrasos o incertidumbre sobre la validez de su sufragio. La revisión constante del padrón también es parte central de esta propuesta.

Argumentos a favor: proteger la integridad de las instituciones

Desde el oficialismo republicano, los impulsores de estas leyes sostienen que son necesarias para preservar la confianza en el sistema democrático. El senador Andrew Brenner defendió la medida señalando que es una cuestión de “sentido común” que solo los ciudadanos legales puedan votar. En la misma línea, la senadora Theresa Gavarone afirmó que se trata de una solución simple que busca fortalecer la integridad institucional del estado.

Ambos legisladores insisten en que las propuestas no excluyen a nadie, sino que refuerzan las garantías de legalidad. Su mensaje busca posicionar esta ley como una herramienta preventiva, pese a que las cifras disponibles sobre votaciones ilegales son mínimas.

Activistas advierten: los ciudadanos legales también se verán afectados

Por otro lado, organizaciones como Common Cause Ohio y la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) denunciaron que las propuestas pueden dificultar el acceso al voto incluso para ciudadanos estadounidenses. Kelly Dufour, representante de Common Cause Ohio, alertó que más de 7 millones de personas en el estado no tienen pasaportes ni actas originales, por lo que podrían enfrentar problemas para ejercer su derecho.

Además, se señala que ciertos sectores de la población (como mujeres que cambiaron su nombre al casarse, militares en servicio activo o ciudadanos que se mudan frecuentemente) podrían quedar atrapados en burocracias injustas. Según ACLU, la implementación de estas medidas aumentaría de forma innecesaria la carga de trabajo de las juntas electorales sin aportar beneficios reales.